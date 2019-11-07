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Блогер Nexta: Я уже на месте. А вы?

08.11.2019 17:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в центре Минска в 18 часов должна пройти акция по призыву блогера NEXTA

Блогер Nexta: Я уже на месте. А вы?
Автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», популярный блогер NEXTA призвал сторонников собраться 8 ноября на Площади Свободы в Минске. С площади прямую трансляцию ведет Свабода.


Позже к призыву присоединились некоторые кандидаты в депутаты и авторы политических каналов.

Сам NEXTA ранее говорил, что лично присутствовать на созванной им акции не собирается.


Сейчас на площади присутствуют шесть пикетов за государственных кандидатов (от БРСМ, Белой Руси и другие), а также два пикета от оппозиционных сил - от ОГП и Европейской Беларуси.



В своем телеграме Nexta сообщил, что уже на месте и ждет остальных
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в центре Минска в 18 часов должна пройти акция по призыву блогера NEXTA
 
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