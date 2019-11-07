Блогер Nexta: Я уже на месте. А вы?

Автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», популярный блогер NEXTA призвал сторонников собраться 8 ноября на Площади Свободы в Минске. С площади прямую трансляцию ведет









Позже к призыву присоединились некоторые кандидаты в депутаты и авторы политических каналов.





Сам NEXTA ранее говорил, что лично присутствовать на созванной им акции не собирается.









Сейчас на площади присутствуют шесть пикетов за государственных кандидатов (от БРСМ, Белой Руси и другие), а также два пикета от оппозиционных сил - от ОГП и Европейской Беларуси.