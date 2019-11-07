Чего испугались? Оршанского блогера-кандидата лишили регистрации и задержали по пути в Минск

сообщает правозащитный центр «Вясна». Об этомправозащитный центр «Вясна».





Оршанского блогера Дмитрия Козлова еще по дороге на железнодорожный вокзал останавливали несколько раз. В результате на самом вокзале его задержали.





Через некоторое время блогера отпустили, но в Минск на встречу, которую анонсировал Nexta, он уже не успеет.













Напомним, в Минске 8 ноября в 18 часов состоится встреча, которую анонсировал блогер Nexta. В результате милиционеры по всей стране начали преследование блогеров.