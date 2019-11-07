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Чего испугались? Оршанского блогера-кандидата лишили регистрации и задержали по пути в Минск

08.11.2019 17:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Блогера из Орши Дмитрия Козлова (Серый кот) задержали по дороге в Минск. Еще с утра за ним следили сотрудники милиции, останавливали и в итоге не дали попасть в столицу.

Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Оршанского блогера Дмитрия Козлова еще по дороге на железнодорожный вокзал останавливали несколько раз. В результате на самом вокзале его задержали.

Через некоторое время блогера отпустили, но в Минск на встречу, которую анонсировал Nexta, он уже не успеет.



Напомним, в Минске 8 ноября в 18 часов состоится встреча, которую анонсировал блогер Nexta. В результате милиционеры по всей стране начали преследование блогеров.
 
Теги: Минск
 
 
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Блогера из Орши Дмитрия Козлова (Серый кот) задержали по дороге в Минск. Еще с утра за ним следили сотрудники милиции, останавливали и в итоге не дали попасть в...
 
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