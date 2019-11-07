Около 200 участников из 23 клубов. В Гродно проходит ХХ-ый осенний фестиваль клубов ЮНЕСКО

Источник материала: Вороновская газета





Слуцк, Борисов, Калинковичи, Минск, Брест, Гродно и… География участников юбилейного ХХ-го Осеннего фестиваля клубов ЮНЕСКО оказалась настолько широкой, что не ограничилась гостями лишь из регионов Беларуси. В числе приглашенных – даже гости из колоритной Турции. А ведь и повод для встречи значимый! Традиционный ежегодный фестиваль нынче посвящен 30-летию Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и 75-летию образования Гродненской области. Не случайно сплочение волонтеров страны произошло и в стенах Гродненской городской гимназии. В этом году она празднует свое 80-летие.







Приветствуя всех участников на торжественном открытии фестиваля, председатель Гродненского регионального отделения РОО «БелАЮ», директор проекта «Фестивали клубов ЮНЕСКО» Юрий Груца отметил, что первый областной «слет» участников клубов ЮНЕСКО состоялся еще в 1995 году, а после пятилетней паузы, уже в 2000-ом, фестиваль вновь возобновил свою деятельность, став традиционным.









– За 30 лет организация наладила тесные дружеские и партнерские отношения со многими объединениями и учреждениями как в стране, так и за рубежом, приобрела свое уникальное лицо, сделав ставку именно на работу с молодежью, – отметил Юрий Груца. – Нашему фестивалю – 20. И сегодня он собрал около двух сотен ребят из 23 клубов, инициативных, творческих, не понаслышке знающих, что такое волонтерство, готовых всесторонне развиваться и каждый день открывать для себя новые грани этого мира. Наш же проект как раз и помогает молодежи, которая объединилась в процессе работы над перспективными проблемами общества, определить для себя направление деятельности, стать более активными в своем окружении, повысить свой образовательный и культурный уровень.







Подобные встречи, по словам самих участников мероприятия, это еще и отличная возможность расширить границы своих познаний о сфере деятельности других клубов, перенять опыт и, несомненно, поделиться своими наработками, а также обзавестись большим количеством друзей, готовых, как и ты сам, щедро делиться энергией и любовью к жизни с окружающими.









Ускорить этот неизбежный процесс знакомства еще до начала торжественного открытия позволил подготовленный организаторами квест, а вот раскрыть творческие способности членов клуба помогли подготовленные ребятами визитки. К примеру, участники столичного клуба «DIVO» увлеченно рассказывали о своей деятельности и воплощенных в жизнь проектах, а ребята из «Омеги» (г. Мосты) делились любопытными фактами о Гроднещине, делая в том числе и привязку к своей местности.

Об «Омеге» Карине Мушинской рассказала подруга. Всерьез заинтересовавшись деятельностью клуба девушка не раздумывая вступила в его ряды.





– Мне захотелось ощутить собственную значимость и стать полезной обществу, – признается Карина. – Всех нас, волонтеров, объединяет желание дарить добро и, главное, делать это безвозмездно. Наша помощь и деятельность строится на принципах единства, добровольности, независимости и беспристрастности. Помогая другим, мы сами приобретаем бесценный жизненный опыт. И это, вероятно, самое ценное.







К слову, обогатиться полезными знаниями, раскрепоститься и не только в рамках первого фестивального дня участникам фестиваля помогут необычные образовательные мастер-классы, вечерняя культурная программа. Доза приятных эмоций и впечатлений увеличится в разы еще и завтра. В субботу ребят ожидает не меньшее число сюрпризов – развлекательно-познавательный квест по достопримечательностям города над Неманом, ролевая игра на тему фестиваля и многое другое.

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ

Фото: Яна ХВЕДЧИНА https://grodnonews.by/