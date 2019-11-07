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Около 200 участников из 23 клубов. В Гродно проходит ХХ-ый осенний фестиваль клубов ЮНЕСКО

08.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Около 200 участников из 23 клубов. В Гродно проходит ХХ-ый осенний фестиваль клубов ЮНЕСКО

Слуцк, Борисов, Калинковичи, Минск, Брест, Гродно и… География участников юбилейного ХХ-го Осеннего фестиваля клубов ЮНЕСКО оказалась настолько широкой, что не ограничилась гостями лишь из регионов Беларуси. В числе приглашенных – даже гости из колоритной Турции. А ведь и повод для встречи значимый! Традиционный ежегодный фестиваль нынче посвящен 30-летию Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и 75-летию образования Гродненской области. Не случайно сплочение волонтеров страны произошло и в стенах Гродненской городской гимназии.В этом году она празднует свое 80-летие. 

Около 200 участников из 23 клубов. В Гродно проходит ХХ-ый осенний фестиваль клубов ЮНЕСКО
Около 200 участников из 23 клубов. В Гродно проходит ХХ-ый осенний фестиваль клубов ЮНЕСКО

Приветствуя всех участников на торжественном открытии фестиваля, председатель Гродненского регионального отделения РОО «БелАЮ», директор проекта «Фестивали клубов ЮНЕСКО» Юрий Груца отметил, что первый областной «слет» участников клубов ЮНЕСКО состоялся еще в 1995 году, а после пятилетней паузы, уже в 2000-ом, фестиваль вновь возобновил свою деятельность, став традиционным. 

Около 200 участников из 23 клубов. В Гродно проходит ХХ-ый осенний фестиваль клубов ЮНЕСКО
Около 200 участников из 23 клубов. В Гродно проходит ХХ-ый осенний фестиваль клубов ЮНЕСКО
Около 200 участников из 23 клубов. В Гродно проходит ХХ-ый осенний фестиваль клубов ЮНЕСКО

– За 30 лет организация наладила тесные дружеские и партнерские отношения со многими объединениями и учреждениями как в стране, так и за рубежом, приобрела свое уникальное лицо, сделав ставку именно на работу с молодежью, – отметил Юрий Груца. – Нашему фестивалю – 20. И сегодня он собрал около двух сотен ребят из 23 клубов, инициативных, творческих, не понаслышке знающих, что такое волонтерство, готовых всесторонне развиваться и каждый день открывать для себя новые грани этого мира. Наш же проект как раз и помогает молодежи, которая объединилась в процессе работы над перспективными проблемами общества, определить для себя направление деятельности, стать более активными в своем окружении, повысить свой образовательный и культурный уровень. 

Около 200 участников из 23 клубов. В Гродно проходит ХХ-ый осенний фестиваль клубов ЮНЕСКО

Подобные встречи, по словам самих участников мероприятия, это еще и отличная возможность расширить границы своих познаний о сфере деятельности других клубов, перенять опыт и, несомненно, поделиться своими наработками, а также обзавестись большим количеством друзей, готовых, как и ты сам, щедро делиться энергией и любовью к жизни с окружающими. 

Около 200 участников из 23 клубов. В Гродно проходит ХХ-ый осенний фестиваль клубов ЮНЕСКО
Около 200 участников из 23 клубов. В Гродно проходит ХХ-ый осенний фестиваль клубов ЮНЕСКО
Около 200 участников из 23 клубов. В Гродно проходит ХХ-ый осенний фестиваль клубов ЮНЕСКО

Ускорить этот неизбежный процесс знакомства еще до начала торжественного открытия позволил подготовленный организаторами квест, а вот раскрыть творческие способности членов клуба помогли подготовленные ребятами визитки. К примеру, участники столичного клуба «DIVO» увлеченно рассказывали о своей деятельности и воплощенных в жизнь проектах, а ребята из «Омеги» (г. Мосты) делились любопытными фактами о Гроднещине, делая в том числе и привязку к своей местности. 

Об «Омеге» Карине Мушинской рассказала подруга. Всерьез заинтересовавшись деятельностью клуба девушка не раздумывая вступила в его ряды. 

Около 200 участников из 23 клубов. В Гродно проходит ХХ-ый осенний фестиваль клубов ЮНЕСКО

– Мне захотелось ощутить собственную значимость и стать полезной обществу, – признается Карина. – Всех нас, волонтеров, объединяет желание дарить добро и, главное, делать это безвозмездно. Наша помощь и деятельность строится на принципах единства, добровольности, независимости и беспристрастности. Помогая другим, мы сами приобретаем бесценный жизненный опыт. И это, вероятно, самое ценное. 

Около 200 участников из 23 клубов. В Гродно проходит ХХ-ый осенний фестиваль клубов ЮНЕСКО

К слову, обогатиться полезными знаниями, раскрепоститься и не только в рамках первого фестивального дня участникам фестиваля помогут необычные образовательные мастер-классы, вечерняя культурная программа. Доза приятных эмоций и впечатлений увеличится в разы еще и завтра. В субботу ребят ожидает не меньшее число сюрпризов – развлекательно-познавательный квест по достопримечательностям города над Неманом, ролевая игра на тему фестиваля и многое другое. 

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ
Фото: Яна ХВЕДЧИНА
https://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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