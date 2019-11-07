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Юные певицы из Бреста побывали на мастер-классе первого преподавателя по вокалу Бейонсе

08.11.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Воспитанники брестского творческого центра ART_PIPPER побывали на мастер-классе известного преподавателя по вокалу Дэвида Ли Брюэра, среди учеников которого – неоднократная обладательница музыкальной премии «Грэмми» Бейонсе.

Юные певицы из Бреста побывали на мастер-классе первого преподавателя по вокалу Бейонсе

Встреча со знаменитым наставником произошла в Минске в Президент-Отеле. Организатором мероприятия выступила Академия популярной музыки Игоря Крутого.

С этим учебным заведением руководителя центра ART_PIPPER Татьяну Пиппер связывает давняя дружба. Еще в 2014 году ее дочь Ангелину пригласили на самый первый слет Академии, который проходил в Болгарии. Там талантливая брестчанка настолько впечатлила организаторов, что ее позвали обучаться у знаменитого российского продюсера и композитора.

Юные певицы из Бреста побывали на мастер-классе первого преподавателя по вокалу Бейонсе

– В настоящее время наши ученики постоянно принимают участие в мероприятиях, проводимых Академией Игоря Крутого, особенно в период школьных каникул, – рассказала Zarya.by Татьяна Пиппер. – В этот раз я повезла в Минск двух «звездочек» ART_PIPPER – Софью Мойсюк и Кристину Костюкевич. У девочек была прекрасная возможность услышать одного из самых именитых педагогов по вокалу в мире. Дэвид Ли Брюэр вспомнил, какой впервые к нему пришла восьмилетняя Бейонсе – пухленькая, щекастенькая, рассказал, что сразу распознал в ней большую артистку, поделился с участниками встречи своими профессиональными советами по раскрепощению и подаче себя на сцене, а также продемонстрировал самые распространенные ошибки начинающих вокалистов.

Слушателями мастер-класса стали всего лишь 50 одаренных детей со всех уголков Беларуси. В скором времени у многих из этих ребят будет возможность применить на практике рекомендации Дэвида Ли Брюэра. Академия Игоря Крутого проведет в Минске прослушивание и кастинг на популярное телевизионное шоу для подростков «Битва талантов», которое идет на канале СТС Love. В отборе примут участие и брестчанки: Софья Мойсюк и Кристина Костюкевич.

 
Теги: Минск
 
 
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  Воспитанники брестского творческого центра ART_PIPPER побывали на мастер-классе известного преподавателя по вокалу Дэвида Ли Брюэра, среди учеников которого –...
 
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