В Польше с 7 ноября изменились правила для водителей и полицейских. Что надо знать?

Источник материала: Виртуальный Брест

С 7 ноября 2019 года транспортные проверки в Польше будут выглядеть иначе. Водители получат новые обязанности, полицейские — новые полномочия. Поправками в закон введена, в частности, проверка одометра автомобиля.





После вступления в силу документа водители и полицейские получат новые обязанности и права. Полицейский, а также инспектор дорожной инспекции, служащий Военной полиции, пограничной службы, Таможенно-службы при проверке сможет оценить состояние одометра остановленного транспортного средства, а также транспортного средства, груза, например, на эвакуаторе. Решение о проверке второго транспортного средства будет принимать сам правоохранитель. Об этом рассказал Кшиштоф Васиньчук с воеводской комендатуры полиции в Ольштыне.

Полицейские не будут обязаны представляться

Проект распоряжения предоставляет полицейским больше возможностей, в частности пригласить водителя в служебный автомобиль. Полицейский сможет это сделать, например, когда водитель захочет оплатить штраф банковской карточкой. Полицейские делали так и раньше, но сейчас это урегулировано.

Что еще изменится?

«В случае выполнения быстрой проверки трезвости у полицейского не будет обязанности представляться каждому водителю», — говорит Васиньчук.

С 7 ноября 2019 года, польские полицейские смогут проводить проверки в местах, где парковка запрещена. На автобусных остановках, на тротуарах и в тех местах, где правила до настоящего момента не позволяли этого делать. Отметим лишь то, что ранее полицейская машина все же могла останавливаться там, где ей было запрещено, только после включения проблесковых маячков.

Конечно, данное правило будет действовать с небольшой оговоркой: «припарковать полицейский автомобиль можно в месте, где это запрещено, но [если] это не угрожает безопасности дорожного движения», — предусмотрено постановлением. Новый закон распространяется на маркированные и немаркированные полицейские автомобили.

Важно, что водителям придется всегда выполнять приказы полиции. Водитель не будет иметь права выйти из машины без четкого приказа правоохранителя, его руки должны быть на руле. Иначе это может привести к штрафу.

Штраф за невыполнение указаний офицера.

Например, водитель не будет держать руки на руле или выходить из машины без разрешения человека в форме, будет караться штрафом 500 PLN.

Новые правила начали действовать с 7 ноября 2019 года, за исключением записи о показаниях показаний одометра транспортного средства, остановленного для осмотра. Данное изменения вступает в силу с 1 января 2020 года.