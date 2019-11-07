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Хаос на Машерова... Всё из-за ДТП с участием 4-х автомобилей

08.11.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Из-за невнимательности водителей на перекрёстке бульвара-Машерова произошёл небольшой хаос, который привёл к затруднениям в движении. Нормально можно было проехать только по направлению к МОПРа и при повороте направо на Набережную.

Хаос на Машерова... Всё из-за ДТП с участием 4-х автомобилей

Можем предположить, что первый автомобиль затормозил, чтобы пропустить пешеходов, которые спешили перейти улицу, а вот те, кто был сзади, не смогли учесть неожиданный маневр и собрался так называемый "паровозик".

Хаос на Машерова... Всё из-за ДТП с участием 4-х автомобилей

Фотографии с камеры Wikilink наглядно демонстрируют ситуацию, наверняка, позже появится и видео.

Хаос на Машерова... Всё из-за ДТП с участием 4-х автомобилей

Хаос на Машерова... Всё из-за ДТП с участием 4-х автомобилей

 
 
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  Из-за невнимательности водителей на перекрёстке бульвара-Машерова произошёл небольшой хаос, который привёл к затруднениям в движении. Нормально можно было...
 
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