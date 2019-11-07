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Хаос на Машерова... Всё из-за ДТП с участием 4-х автомобилей
08.11.2019 18:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Из-за невнимательности водителей на перекрёстке бульвара-Машерова произошёл небольшой хаос, который привёл к затруднениям в движении. Нормально можно было проехать только по направлению к МОПРа и при повороте направо на Набережную.
Можем предположить, что первый автомобиль затормозил, чтобы пропустить пешеходов, которые спешили перейти улицу, а вот те, кто был сзади, не смогли учесть неожиданный маневр и собрался так называемый "паровозик".
Фотографии с камеры
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