Хаос на Машерова... Всё из-за ДТП с участием 4-х автомобилей

Источник материала: Виртуальный Брест

Из-за невнимательности водителей на перекрёстке бульвара-Машерова произошёл небольшой хаос, который привёл к затруднениям в движении. Нормально можно было проехать только по направлению к МОПРа и при повороте направо на Набережную.





Можем предположить, что первый автомобиль затормозил, чтобы пропустить пешеходов, которые спешили перейти улицу, а вот те, кто был сзади, не смогли учесть неожиданный маневр и собрался так называемый "паровозик".





Фотографии с камеры Wikilink наглядно демонстрируют ситуацию, наверняка, позже появится и видео.







