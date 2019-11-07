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«Салют, Минск!» Тимати приехал в Минск на открытие Black StarBurger и раздавал бургеры прямо возле сцены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» продолжает согревать и радовать минчан и гостей города зажигательными концертами и открытиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 ноября здесь отгремел очередной яркий праздник, который перенесся из ТРЦ Dana Mall на простор бульвара Пикассо. Тысячи зрителей потанцевали под музыку известных артистов, а также получили бургеры из рук самого рэпера Тимати.
Салют, Минск! Я уже по пути в аэропорт. Сегодня встретимся с вами. В четыре часа дня официальное начало открытия Black StarBurger на площади Dana Holdings у «Маяка Минск».
Тысячи зрителей буквально сбежались на звуки модной музыки и запах вкусной еды на бульваре Пикассо многофункционального комплекса «Маяк Минска».
Поводом для такого праздника стало открытие в Dana Mall ресторана сети Black StarBurger, один из основателей которой – известный российский рэпер Тимати.
Ресторан на первом этаже торгово-развлекательного комплекса Dana Mall открылся для посетителей в самом начале ноября, но до вчерашнего дня работал в тестовом режиме.
После визита Тимати эта сеть открыта в Минске официально, и теперь в копилке Dana Mall еще одна популярная и «вкусная» локация.
Наталья Северин:
Музыка, ритм, лазерное шоу, и, конечно, эмоции зрителей. Праздники на бульваре Пикассо и у фонтана «Дана Танец» проходят часто, и здесь не однажды собирались тысячи гостей.
Концерты, фестивали, городские шоу – жизнь в «Маяке Минска» бурлит круглый год и в любую погоду. В этот раз гостей «разогревали» молодые артисты – набирающие популярность рэперы и ди-джеи.
Появился, конечно, и сам Тимати. Сначала в Dana Mall, где он поприветствовал персонал и гостей бургерной, а затем и на концертной площадке.
Бургеры выпекались прямо на сцене, а сам артист с помощниками раздавал их бесплатно всем желающим.
Анна Калюжная:
Такие открытия и праздники в Dana Mall не только заряжают энергией и поднимают настроение, но и вдохновляют многих гостей и посетителей торгового центра. Эвелин пришла с друзьями потанцевать и отдохнуть, но теперь в планах у девушки открыть здесь свой магазин одежды.
Эвелин Обейд Юссеф, дизайнер:
Праздничное движение в новых районах Минска стремительно набирает обороты. А крупнейшая компания-застройщик работает не только над современной архитектурой столицы, но и дарит более ценное – эмоции – всем, кто даже случайно заглянул за покупками.
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«Салют, Минск!» Тимати приехал в Минск на открытие Black StarBurger и раздавал бургеры прямо возле сцены
Новости Беларуси. Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» продолжает согревать и радовать минчан и гостей города зажигательными концертами и открытиями,...
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