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Как весь Минск готовился к площади с Nexta — и что там происходит прямо сейчас: начались задержания
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 8 ноября, на минскую площадь Свободы вышли единомышленники 21-летнего блогера и журналиста Степана Светлова, известного благодаря Telegram-каналу Nexta. Мы решили вспомнить, как город всю неделю готовился к этому событию, а также рассказать, что происходит на площади в настоящий момент.
Кажется, будто подготовка к площади шла по всей стране
О том, что Степан, который живет и учится в Польше, зовет беларусов на площадь Свободы в Минске, было объявлено в начале недели. Первые призывы появились на YouTube: блогер MozgON
Светлова
Промо-кампания в поддержку встречи велась на канале блогера: там периодически выходили посты-напоминания и отчеты о подготовке. В Instagram Степан
Похоже, Степан сильно переживал, чтобы площадь обошлась без эксцессов, и
Как известно, в Беларуси на Светлова заведены несколько уголовных дел, также в отношении парня ведется
Что происходит на площади Свободы прямо сейчас
Люди
На площади Свободы уже больше тысячи людей, преимущественно молодежь. В 18:00 стартовали первые задержания: избили и взяли Андрея Шеренду, который хотел установить звукоусиливающую технику в кузове трактора, что стоит позади ратуши. Аппаратура разбита. Позже милиционеры освободили Шеренду: по мнению самого арестованного, его выпустили потому, что силовики побоялись реакции толпы, которые собрался под дверью, где его держали.
Рупор передают из рук в руки (чаще всего его берет блогер MozgON): в него говорят люди разных возрастов и полов, в основном об одном и том же – эмиграция молодежи, экономические сложности, «вражеская Россия», несвободные выборы и так далее. Толпа периодически скандирует «Жыве Беларусь» и агрессивно агитирует прекратить жаловаться, но предлагать варианты решения проблем. Собравшимся показывают видеообращение от Nexta: в нем Светлов благодарит пришедших, призывает взять ответственность за страну на себя и помнить, что «беларусов миллионы».
«Радые Свабода» и «Белсат» ведут живые трансляции с места событий:
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