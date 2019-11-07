Как весь Минск готовился к площади с Nexta — и что там происходит прямо сейчас: начались задержания

Источник материала: KYKY

Сегодня, 8 ноября, на минскую площадь Свободы вышли единомышленники 21-летнего блогера и журналиста Степана Светлова, известного благодаря Telegram-каналу Nexta. Мы решили вспомнить, как город всю неделю готовился к этому событию, а также рассказать, что происходит на площади в настоящий момент.

Кажется, будто подготовка к площади шла по всей стране

О том, что Степан, который живет и учится в Польше, зовет беларусов на площадь Свободы в Минске, было объявлено в начале недели. Первые призывы появились на YouTube: блогер MozgON выпустил видео (сейчас оно собрало больше 22 тысяч просмотров), в котором агитировал людей идти на площадь. Позже мерприятие анансировали в в Telegram-канале Nexta. Сам Светлов заявлял , что «революцию устраивать не планирует», но хочет обсудить с аудиторией свой документальный фильм « Лукашенко. Уголовные материалы » – и понять, что делать дальше в масштабе страны.

Светлова поддержали как другие блогеры, так и кандидаты в депутаты: именно последние дали площадку «для безопасного сбора людей»: предвыборный закон позволяет проводить легальные встречи с избирателями. Степан отказывался называть имена кандидатов, но утверждал, что таких десятки.

Промо-кампания в поддержку встречи велась на канале блогера: там периодически выходили посты-напоминания и отчеты о подготовке. В Instagram Степан запустил конкурс на собственный мерч, параллельно одни подписчики покупали билеты на поезда из регионов в Минск, а другие в масках раздавали пригласительные билеты прохожим в городе. Площадку для рекламы согласились выделить даже минские магазины – например, крама подарков Symbal.by:

Похоже, Степан сильно переживал, чтобы площадь обошлась без эксцессов, и просил подписчиков не выходить из себя: «Всем нам следует вести себя культурно: не провоцировать милиционеров, избегать нецензурных лозунгов и хотя бы формально соблюдать заявленную тему мероприятия. Помните: наша цель – не революция, а общение единомышленников, и превращать его во что-то иное сегодня не имеет смысла».

Как известно, в Беларуси на Светлова заведены несколько уголовных дел, также в отношении парня ведется судебное разбирательство из-за поста о пьяной езде чиновника. Но на первые вопросы журналистов, собирается ли блогер приехать в страну и присутствовать на встрече лично, Nexta отвечал уклончиво: «Я планирую участвовать, лично или нет, пока не могу сказать. Пока не раскрывал, каким образом». Позже выяснилсь, что приходить Светлов не намерен.

Что происходит на площади Свободы прямо сейчас

Люди стали подтягиваться на площадь за несколько часов до дедлайна – 18:00. В Telegram-каналах предупреждали, что в этой зоне заглушили интернет. По данным издания «Радые Свабода», здесь проходят пикеты, в том числе от БРСМ и оппозиционных сил. Около десяти минут выступал блогер MozgON с благодарственной речью в адрес Светлова.

На площади Свободы уже больше тысячи людей, преимущественно молодежь. В 18:00 стартовали первые задержания: избили и взяли Андрея Шеренду, который хотел установить звукоусиливающую технику в кузове трактора, что стоит позади ратуши. Аппаратура разбита. Позже милиционеры освободили Шеренду: по мнению самого арестованного, его выпустили потому, что силовики побоялись реакции толпы, которые собрался под дверью, где его держали.

Рупор передают из рук в руки (чаще всего его берет блогер MozgON): в него говорят люди разных возрастов и полов, в основном об одном и том же – эмиграция молодежи, экономические сложности, «вражеская Россия», несвободные выборы и так далее. Толпа периодически скандирует «Жыве Беларусь» и агрессивно агитирует прекратить жаловаться, но предлагать варианты решения проблем. Собравшимся показывают видеообращение от Nexta: в нем Светлов благодарит пришедших, призывает взять ответственность за страну на себя и помнить, что «беларусов миллионы».

«Радые Свабода» и «Белсат» ведут живые трансляции с места событий: