Исследование информированности женщин о вопросах женского здоровья стартовало в Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Социологическое исследование на тему «Актуальные вопросы женского здоровья» стартовало в Беларуси при информационной поддержке ПРООН и портала 103.by.

Анонимное исследование могут пройти женщины в возрасте от 25 до 60 лет, проживающие в крупных городах и небольших населенных пунктах страны.

По данным БЕЛСТАТ, 78% белорусов одной из главных жизненных ценностей называют здоровье. При этом медики констатируют, что реальная забота о своем здоровье для большинства наших соотечественников – не в числе приоритетов. Это касается и здорового образа жизни, и рекомендуемых Минздравом регулярных профилактических врачебных осмотров.

Принято считать, что женщины в большей степени, чем мужчины следят за своим здоровьем, потому и живут значительно дольше. Однако очень часто, как отмечают медики, забота наших соотечественниц о своем здоровье носит эпизодический характер. При этом ряд важных аспектов остаются без внимания, что подвергает женское здоровье рискам, особенно в более старшем возрасте. Причина – в недостаточной информированности белорусок о том, каких специалистов им следует регулярно посещать. Отрицательную роль тут играют также доступность недостоверной медицинской информации в сети, привычка к самодиагностике и самолечению по статьям в интернете и убежденность наших соотечественниц в своей медицинской грамотности.

К тому же, нередко всеобъемлющее профилактическое обследование для наших женщин бывает попросту недоступно. Даже в столице и областных центрах не в каждой поликлинике есть кардиолог или эндокринолог, не говоря уже о райцентрах и маленьких городках.

Исследование «Актуальные вопросы женского здоровья» призвано решить две глобальные задачи. С одной стороны – напомнить женщинам о необходимости заботиться о себе и выявить болевые точки неинформированности белорусок о тех или иных аспектах, касающихся их здоровья. С другой – информация по итогам исследования станет еще одним сигналом, который в перспективе, как надеются организаторы, поможет исправить ситуацию с нехваткой профильных медицинских специалистов в регионах.

Опрос проводится онлайн с 25 октября по 25 ноября 2019 года. Направления, которые затронуты исследованием – гинекология, эндокринология, кардиология, онкология, эстетическая медицина, психотерапия. Каждая участница исследования, ответив на вопросы анонимной анкеты «Актуальные вопросы женского здоровья» , внесет свой вклад в повышение уровня медицинского обслуживания.