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Кадыров призвал «убивать, сажать, пугать» тех, кто оскорбляет честь в интернете

08.11.2019 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Чечни обрушился на тех пользователей Сети, «кто нарушает согласие между людьми, сплетничает, чинит раздоры».


— Если мы не остановим таких людей, не убьем их, не посадим, не напугаем, у нас [в стране] ничего не получится, —– предупредил Кадыров на заседании правительства Чечни.

Он призвал спецслужбы, полицию, региональные власти и общественные организации выявлять тех, кто «оскорбляет честь» в интернете, и преследовать их, «даже если для этого будут нарушены все законы».

— Пусть весь мир горит синим пламенем, —  также заявил Кадыров. — Мы не оставим в покое тех, кто задевает честь. Клянусь священным Кораном, не оставим.


После этого выступления министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев встретился с чеченскими артистами и настоятельно рекомендовал им согласовывать репертуар с экспертным советом и другими комиссиями, а также обсудил этические нормы поведения в социальных сетях, сообщает Настоящее Время.
 
 
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Глава Чечни обрушился на тех пользователей Сети, «кто нарушает согласие между людьми, сплетничает, чинит раздоры».
 
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