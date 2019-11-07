ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиционеры в Минске отобрали камеры у журналистов немецкого телеканала ARD

08.11.2019 19:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Журналистов задержали вместе с водителем.

На Площади Свободы задержали съемочную группу немецкого телеканала ARD.

Перед началом акции на Площади Свободы в Минске милиция задержала корреспондентов и оборудование съемочной группы немецкого телеканала ARD.

- Сначала сотрудники милиции приказали покинуть нам площадь Свободы, а потом задержали нас и нашего водителя, в машине которого находится телевизионное оборудование, - рассказал пресс-службе БАЖ немецкий журналист Дэмиян вон Остен, который имеет официальную аккредитацию МИД Беларуси.


Позже журналистов освободили, а водителя - нет.

На данный момент водитель вместе с машиной и техникой находится в Центральном РУВД, журналисты дежурят у отделения милиции.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследование информированности женщин о вопросах женского здоровья стартовало в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика