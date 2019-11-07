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Милиционеры в Минске отобрали камеры у журналистов немецкого телеканала ARD
Источник материала: Партизан
Журналистов задержали вместе с водителем.
На Площади Свободы задержали съемочную группу немецкого телеканала ARD.
Перед началом акции на Площади Свободы в Минске милиция задержала корреспондентов и оборудование съемочной группы немецкого телеканала ARD.
- Сначала сотрудники милиции приказали покинуть нам площадь Свободы, а потом задержали нас и нашего водителя, в машине которого находится телевизионное оборудование, - рассказал
Позже журналистов освободили, а водителя - нет.
На данный момент водитель вместе с машиной и техникой находится в Центральном РУВД, журналисты дежурят у отделения милиции.
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Журналистов задержали вместе с водителем.
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