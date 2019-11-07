Милиционеры в Минске отобрали камеры у журналистов немецкого телеканала ARD

На Площади Свободы задержали съемочную группу немецкого телеканала ARD.





Перед началом акции на Площади Свободы в Минске милиция задержала корреспондентов и оборудование съемочной группы немецкого телеканала ARD.





пресс-службе БАЖ немецкий журналист Дэмиян вон Остен, который имеет официальную аккредитацию МИД Беларуси. - Сначала сотрудники милиции приказали покинуть нам площадь Свободы, а потом задержали нас и нашего водителя, в машине которого находится телевизионное оборудование, - рассказалБАЖ немецкий журналист Дэмиян вон Остен, который имеет официальную аккредитацию МИД Беларуси.









Позже журналистов освободили, а водителя - нет.





На данный момент водитель вместе с машиной и техникой находится в Центральном РУВД, журналисты дежурят у отделения милиции.