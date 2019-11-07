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СМИ заявили о напряженных отношениях между двумя звездами Барселоны

08.11.2019 19:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два лидера каталонской Барселоны Лионель Месси и Гризманн не общаются между собой на тренировках, сообщает El Chiringuito TV.



По информации прессы, конфликт между футболистами продолжается с тех пор, как Месси выступил против трансфера Гризманна в Барселону. Правда, сам Месси, эту информацию ранее опроверг.

Гризманн перешел в Барселону с Атлетико во время летнего трансферного окна. Его контракт рассчитан до 2024 года.


Переход форварда сборной Франции обошелся каталонскому клубу в 120 млн евро.

Позже Гризманн заявил о том, что ему просто общаться с капитаном и лидером команды Лионелем Месси.
 
 
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Два лидера каталонской Барселоны Лионель Месси и Гризманн не общаются между собой на тренировках, сообщает El Chiringuito TV.
 
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