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СМИ заявили о напряженных отношениях между двумя звездами Барселоны
Источник материала: Партизан
Два лидера каталонской Барселоны Лионель Месси и Гризманн не общаются между собой на тренировках, сообщает
По информации прессы, конфликт между футболистами продолжается с тех пор, как Месси выступил против трансфера Гризманна в Барселону. Правда, сам Месси, эту информацию ранее опроверг.
Гризманн перешел в Барселону с Атлетико во время летнего трансферного окна. Его контракт рассчитан до 2024 года.
Переход форварда сборной Франции обошелся каталонскому клубу в 120 млн евро.
Позже Гризманн заявил о том, что ему просто общаться с капитаном и лидером команды Лионелем Месси.
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Два лидера каталонской Барселоны Лионель Месси и Гризманн не общаются между собой на тренировках, сообщает El Chiringuito TV.
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