Трамп допустил посещение парада 9 мая в Москве

Reuters . Об этом он заявил журналистам в пятницу, 8 ноября, передает





В 2019 году президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин планировали обменяться визитами, но этому помешал захват Россией украинских моряков в Керченском проливе.





9 мая 2020 года Россия будет отмечать 75-летие по случаю «Великой Победы» во Второй мировой войне.





Праздничный парад проходит на Красной площади в Москве. На юбилейные парады в честь 9 мая принято приглашать лидеров иностранных государств.









В 2015 году лидеры многих государств Запада проигнорировали парад в Москве, приуроченный к 70-ю победы, в связи с российской агрессией в Украине.





Посетить парад 9 мая 2020 года уже согласился президент Франции Эммануэль Макрон.









Кремль также обещал направить приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому.