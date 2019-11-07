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Жена Макея: Мы пришли не за бургерами — наш сын очень хотел увидеть Тимати

08.11.2019 19:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жена министра Владимира Макея артистка Вера Полякова прокомментировала семейный поход на выступление российского рэпера Тимати.

Напомним, 7 ноября в Минске состоялось открытие бургерной и раздача бесплатных бургеров. Рэпер Тимати является одним из владельцев этой сети, поэтому он приехал на открытие. Заодно певец выступил с бесплатным концертом. В вип-зоне был замечен министр иностранных дел Владимир Макей.

Пользователи соцсетей стали обсуждать появление министра. Не обошлось без язвительных комментариев о бесплатной раздаче бургеров.

В комментарии TUT.by жена министра Вера Полякова рассказала, что они пришли на мероприятие всей семьей ради сына Артема: мальчик — большой фанат Тимати и знает все его песни наизусть.

По ее словам, 7 ноября в семье был долгожданный общий выходной. "Тот самый день, когда мы всей семьей можем побыть вместе. Наш ребенок — большой фанат Тимати. Он знает наизусть все его песни. Ради него мы и пошли. Мой муж, на самом деле, не хотел. В последнюю минуту согласился. И потом сильно пожалел об этом", — объясняет Полякова.


Артистка говорит, что им было очень неприятно читать комментарии. "Мы вообще не имеем права никуда выйти?" — возмущается она. И говорит, что журналисты могли просто подойти к министру и спросить, что он делает на открытии бургерной:

"Всегда можно спросить: "Владимир Владимирович, очень необычно видеть вас на таком мероприятии. Объясните, какого черта вы здесь делаете". И он бы вам объяснил, что пришел, потому что наш ребенок — фанат Тимати и Black Star. И не за бургерами мы пришли, а просто, чтобы его увидеть. Так же, как и многие остальные".

Кстати, у Артема, сына Макея, уже есть автограф Тимати — его подарил мальчику посол России в Беларуси. Поэтому на концерт рэпера он пришел, чтобы просто увидеть своего кумира.
 
Теги: Минск
 
 
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Жена министра Владимира Макея артистка Вера Полякова прокомментировала семейный поход на выступление российского рэпера Тимати.
 
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