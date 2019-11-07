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Белорусские хоккеисты проиграли сборной Словении

08.11.2019 18:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во втором матче на турнире в Латвии сборная Беларуси по хоккею проиграла команде Словении со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

Первая шайба в матче была заброшена только на 35-й минуте, когда ворота 19-летнего Константина Шостака поразил Куральт, пишет SPORT.TUT.BY

В оставшееся время белорусы всячески пытались отыграться, сняли в концовке игры голкипера, но лишь пропустили еще один гол в пустые ворота.

Беларусь: К. Шостак (И. Брикун); Знахаренко — Боголейша, Демков — Белевич (А) — Лопачук; Антонов (А) — Стасенко (К), Стефанович — Дрозд — Когалев; Готовец — Евенко, А. Малявко — Сусло — С. Малявко; Еременко — Ногачев, Мартынов — Боярчук — Амброжейчик.


Словения: Пинтарич (Ус); Крнович — Претнар (А), Еглич — Тичар (А) — Куральт; Репе — Чепон, Мавер — Чимжар — Зайц; Маговац — Стоян, Коблар — Галичич — Корен; Главич — Томажевич — Хебар (К); Зорко, Калан.

Напомним, что в первом туре белорусы обыграли Францию со счетом 4:2. В последнем матче команда Михаила Захарова сыграет с Латвией.
 
 
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Во втором матче на турнире в Латвии сборная Беларуси по хоккею проиграла команде Словении со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).
 
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Белорусские хоккеисты проиграли сборной Словении
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