Глеб объявил, когда завершит карьеру

Полузащитник «Ислочи» сообщил, что по окончании сезона закончит карьеру.





— В БАТЭ я получал мало практики. Ну не наигрался — захотелось еще подвигаться.





— То есть ты реально еще хочешь двигаться?





— После этого сезона двигаться больше не хочу.





— То есть сейчас у меня инсайд: после этого сезона ты заканчиваешь с футболом?





— Да, все, хватит, — сказал Глеб.





Позже он рассказал, что свой прощальный матч проведет следующим летом и на него приедет его коллега по «Арсеналу» — Сеск Фабрегас.







