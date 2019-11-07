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Омоновцы сломали картонную фигуру блогера Nexta: стрим с акции белорусских блогеров
Источник материала: Партизан
На площади Свободы в Минске 8 ноября проходит предвыборный пикет, присоединиться к которому в начале этой недели в своем телеграм-канале предложил телеграм-блогер Степан Путило, автор канала NEXTA, у которого 175 тысяч подписчиков.
В 17.40 на площади Свободы по одну сторону Ратуши из динамиков играет песня «Беларусь наша сильная». С другой стороны Ратуши встреча, которую в начале недели анонсировал Путило. Степан лично сюда не приехал, он находится в Польше. Вместо него на встрече его картонный образ, с которым периодически фотографируются пришедшие. Он стоит около агитационной палатки кандидата в депутаты Алены Толстой. Она баллотируется по южно-западному избирательному округу № 99 в Минске и представляет движение солидарности «Разам», передает
С площади прямую трансляцию ведет
Еще один пикет, связанный со встречей, — "Европейской Беларуси". Около него тоже стоит картонный образ Путило. Здесь агитируют за всех кандидатов от "Европейской Беларуси", в том числе и за тех, кого не зарегистрировали.
Повсюду развеиваются бело-красно-белые флаги, флаги с надписью NEXTA и погоней. На встречу пришло около ста человек, много молодежи. Есть взрослые мужчины в черной одежде и с камерами в руках.
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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Один из картонных образов Степана Путило был сломан, когда парней сбрасывали с трактора. Также упала и разбилась колонка, из которой играла музыка, в том числе NRM. Люди скандируют: «Верам, можам, пераможам!»
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На площади Свободы в Минске 8 ноября проходит предвыборный пикет, присоединиться к которому в начале этой недели в своем телеграм-канале предложил телеграм-блогер...
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