|
«Очень ответственно относятся». Чемпионом жатвы-2019 стал агрокомбинат «Заря» Мозырского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жатва-2019 открыла новые имена передовиков. У 188 экипажей намолот 1000 и более тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом среди хлеборобов-тысячников 23 экипажа молодежные. Бесспорным чемпионом стал агрокомбинат «Заря» Мозырского района. Кстати, именно в там трудятся и лучшие в области животноводы. Руководители региона уверены: особых секретов успеха нет. Надо добросовестно работать, не нарушать технологии и любить свой труд.
Николай Сыщенко, победитель среди старших комбайнеров молодежных экипажей:
Елена Павлечко, председатель Мозырского райисполкома:
Среди достижений агропромышленного комплекса Гомельской области в 2019 году рост выручки. Всего предприятия отрасли экспортировали на 234 миллиона долларов. Молочная продукция местных заводов – любимый и узнаваемый бренд далеко за пределами страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Жатва-2019 открыла новые имена передовиков. У 188 экипажей намолот 1000 и более тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)