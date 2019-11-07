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«Выбираем стабильность». Возле минской ратуши прошёл пикет БРСМ в поддержку парламентских выборов

08.11.2019 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодые и инициативные продолжают информационную кампанию о выборах в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Выбираем стабильность». Возле минской ратуши прошёл пикет БРСМ в поддержку парламентских выборов

8 ноября возле городской ратуши прошел масштабный пикет БРСМ. Его главная задача – повысить электоральную активность населения. Избирателям напомнили о предстоящем голосовании и в деталях рассказали все правила.

«Выбираем стабильность». Возле минской ратуши прошёл пикет БРСМ в поддержку парламентских выборов

Активисты запустили флешмоб: нужно сфотографироваться в фотозоне «Выборы-2019» и опубликовать снимок с хэшегом «я приду». Но и это еще не все активности: избирателям предлагают создать портрет идеального депутата, презентуют мобильное приложение «Голосую!» и дарят стилизованный атрибут – красно-зеленую ленточку.

«Выбираем стабильность». Возле минской ратуши прошёл пикет БРСМ в поддержку парламентских выборов

Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» г. Минска:
Мы на финишной прямой, фактически, к выборам. Мы выбираем будущее, мы выбираем стабильность, мы выбираем независимость. Поэтому я думаю, что у каждого в сердце и душе, да и в разуме, есть понимание, что очень важно прийти на избирательные участки. Очень важно показать, что у нас идет активная избирательная кампания, идет активная агитация.

«Выбираем стабильность». Возле минской ратуши прошёл пикет БРСМ в поддержку парламентских выборов

Роман Бондарук, второй секретарь Минской городской организации БРСМ:
Молодежный пикет очень сильно охватывает, особенно молодое поколение. Потому что когда молодежь проходит возле нас, она тоже обращает внимание и знает, потому что они говорят: своим примером показывайте, что нужно приходить на выборы.

«Выбираем стабильность». Возле минской ратуши прошёл пикет БРСМ в поддержку парламентских выборов

Молодежные пункты активности проходят по всей стране и каждую субботу. Последний пикет состоится 16 ноября, в канун выборов в Палату представителей.

«Выбираем стабильность». Возле минской ратуши прошёл пикет БРСМ в поддержку парламентских выборов

Люди в материале: Алексей Сегалович, Роман Бондарук
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Молодые и инициативные продолжают информационную кампанию о выборах в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8...
 
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