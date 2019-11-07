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«Выбираем стабильность». Возле минской ратуши прошёл пикет БРСМ в поддержку парламентских выборов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодые и инициативные продолжают информационную кампанию о выборах в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 ноября возле городской ратуши прошел масштабный пикет БРСМ. Его главная задача – повысить электоральную активность населения. Избирателям напомнили о предстоящем голосовании и в деталях рассказали все правила.
Активисты запустили флешмоб: нужно сфотографироваться в фотозоне «Выборы-2019» и опубликовать снимок с хэшегом «я приду». Но и это еще не все активности: избирателям предлагают создать портрет идеального депутата, презентуют мобильное приложение «Голосую!» и дарят стилизованный атрибут – красно-зеленую ленточку.
Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» г. Минска:
Роман Бондарук, второй секретарь Минской городской организации БРСМ:
Молодежные пункты активности проходят по всей стране и каждую субботу. Последний пикет состоится 16 ноября, в канун выборов в Палату представителей.
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Новости Беларуси. Молодые и инициативные продолжают информационную кампанию о выборах в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8...
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