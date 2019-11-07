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В ЦИК обещают уже к 12 ноября подвести итоги выборов в Совет Республики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ЦИК 8 ноября начали поступать протоколы результатов голосования на выборах членов Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 ноября в регионах определили 56 сенаторов, которые будут представлять в верхней палате парламента интересы всех областей и столицы.
В Центризбиркоме обещают уже к 12 ноября подвести итоги выборов в Совет Республики и в самое ближайшее время опубликовать утвержденные списки сенаторов.
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Новости Беларуси. В ЦИК 8 ноября начали поступать протоколы результатов голосования на выборах членов Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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