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В ЦИК обещают уже к 12 ноября подвести итоги выборов в Совет Республики

08.11.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ЦИК 8 ноября начали поступать протоколы результатов голосования на выборах членов Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЦИК обещают уже к 12 ноября подвести итоги выборов в Совет Республики

7 ноября в регионах определили 56 сенаторов, которые будут представлять в верхней палате парламента интересы всех областей и столицы.

«Должны идти только знаковые люди». Как в регионах Беларуси проходили выборы в Совет Республики

В Центризбиркоме обещают уже к 12 ноября подвести итоги выборов в Совет Республики и в самое ближайшее время опубликовать утвержденные списки сенаторов.

В ЦИК обещают уже к 12 ноября подвести итоги выборов в Совет Республики

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Новости Беларуси. В ЦИК 8 ноября начали поступать протоколы результатов голосования на выборах членов Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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