ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нарушителям не скрыться: в РФ ужесточат контроль за иностранцами на дорогах

08.11.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство России рассматривает пакет мер по кардинальному изменению ситуации с наказанием пренебрегающих правилами дорожного движения водителей-иностранцев. В России готовят систему неотвратимости наказания для иностранных нарушителей правил дорожного движения (ПДД). По данным газеты "Коммерсантъ", при выезде из РФ автомобили могут начать проверять на наличие штрафов, а на границе со странами Евразийского экономического союза установят камеры для фиксации госномеров.

Нарушителям не скрыться: в РФ ужесточат контроль за иностранцами на дорогах

На данный момент в Москве выписывается только 1% штрафов от всех зафиксированных правонарушений иностранными водителями. "Дорожная карта" со списком мер по исправлению ситуацию уже разработана и находится на рассмотрении правительства РФ.

В проекте "дорожной карты" Министерства внутренних дел РФ учтены предложения Министерства транспорта, Министерства финансов, Федеральной таможенной службы, правительства Москвы и других профильных ведомств. К 1 февраля 2020 года приграничные пункты пропуска со странами ЕАЭС оборудуют камерами, которые будут фиксировать номера въезжающих в РФ автомобилей, отмечает "Коммерсантъ". Эти данные будут переправляться в информационную систему Федеральной таможенной службы, а оттуда – в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения.

Кроме того, при выезде из России все машины с иностранными номерами предлагается проверять на наличие неоплаченных штрафов. Если нарушения есть, то машину могут задержать на границе, разместить на специальной стоянке, и поставить на колеса блокираторы.

Документ должен подписать заместитель председателя правительства России Максим Акимов. Представитель вице-премьера подтвердили Sputnik, что проект "дорожной карты" находится в аппарате правительства России, сейчас он "изучается и анализируется".

К 1 февраля следующего года Министерство экономического развития, МВД, Министерство транспорта должны договориться со странами-членами ЕАЭС об обмене данными о временно ввезенных транспортных средствах.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили Sputnik, что по их предложению к "дорожной карте" добавили еще один вид нарушения ПДД иностранцами – это невнесение средств за платную городскую парковку. Это один из частых видов нарушений среди водителей транспортных средств с иностранными номерами, отметили в ЦОДД.

"Дополнительно было предложено проработать вопросы взаимодействия между Министерствами внутренних дел стран участников Евразийского экономического союза по обмену данными водителей. В настоящий момент в столице выписывается всего 1% штрафов от всех зафиксированных правонарушений иностранными водителями. Мы считаем, что это недопустимо", – подчеркнули в пресс-службе ЦОДД правительства Москвы.

Также в ЦОДД добавили, что в Москве с начала года задержали и отправили на специализированные стоянки 2078 автомобилей с иностранными номерами. Водители оставляли их под запрещающими остановку и стоянку знаками, создавая аварийные ситуации и затруднения движения.

В СМИ со ссылкой на московские власти отмечали, что в столице РФ лидеры по числу нарушений среди иностранцев водители с машинами из Армении, Молдовы, Украины и Беларуси.

Ситуация с неуплатой штрафов за нарушения ПДД водителями автомобилей с иностранными номерами обсуждалась летом на заседании Государственного совета РФ. По его итогам президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2020 года "принять меры по обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков".

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Правительство России рассматривает пакет мер по кардинальному изменению ситуации с наказанием пренебрегающих правилами дорожного движения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти $150 миллионов заплатят водители за дороги в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика