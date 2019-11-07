Нарушителям не скрыться: в РФ ужесточат контроль за иностранцами на дорогах

Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство России рассматривает пакет мер по кардинальному изменению ситуации с наказанием пренебрегающих правилами дорожного движения водителей-иностранцев. В России готовят систему неотвратимости наказания для иностранных нарушителей правил дорожного движения (ПДД). По данным газеты "Коммерсантъ", при выезде из РФ автомобили могут начать проверять на наличие штрафов, а на границе со странами Евразийского экономического союза установят камеры для фиксации госномеров.





На данный момент в Москве выписывается только 1% штрафов от всех зафиксированных правонарушений иностранными водителями. "Дорожная карта" со списком мер по исправлению ситуацию уже разработана и находится на рассмотрении правительства РФ.

В проекте "дорожной карты" Министерства внутренних дел РФ учтены предложения Министерства транспорта, Министерства финансов, Федеральной таможенной службы, правительства Москвы и других профильных ведомств. К 1 февраля 2020 года приграничные пункты пропуска со странами ЕАЭС оборудуют камерами, которые будут фиксировать номера въезжающих в РФ автомобилей, отмечает "Коммерсантъ". Эти данные будут переправляться в информационную систему Федеральной таможенной службы, а оттуда – в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения.

Кроме того, при выезде из России все машины с иностранными номерами предлагается проверять на наличие неоплаченных штрафов. Если нарушения есть, то машину могут задержать на границе, разместить на специальной стоянке, и поставить на колеса блокираторы.

Документ должен подписать заместитель председателя правительства России Максим Акимов. Представитель вице-премьера подтвердили Sputnik, что проект "дорожной карты" находится в аппарате правительства России, сейчас он "изучается и анализируется".

К 1 февраля следующего года Министерство экономического развития, МВД, Министерство транспорта должны договориться со странами-членами ЕАЭС об обмене данными о временно ввезенных транспортных средствах.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили Sputnik, что по их предложению к "дорожной карте" добавили еще один вид нарушения ПДД иностранцами – это невнесение средств за платную городскую парковку. Это один из частых видов нарушений среди водителей транспортных средств с иностранными номерами, отметили в ЦОДД.

"Дополнительно было предложено проработать вопросы взаимодействия между Министерствами внутренних дел стран участников Евразийского экономического союза по обмену данными водителей. В настоящий момент в столице выписывается всего 1% штрафов от всех зафиксированных правонарушений иностранными водителями. Мы считаем, что это недопустимо", – подчеркнули в пресс-службе ЦОДД правительства Москвы.

Также в ЦОДД добавили, что в Москве с начала года задержали и отправили на специализированные стоянки 2078 автомобилей с иностранными номерами. Водители оставляли их под запрещающими остановку и стоянку знаками, создавая аварийные ситуации и затруднения движения.

В СМИ со ссылкой на московские власти отмечали, что в столице РФ лидеры по числу нарушений среди иностранцев водители с машинами из Армении, Молдовы, Украины и Беларуси.

Ситуация с неуплатой штрафов за нарушения ПДД водителями автомобилей с иностранными номерами обсуждалась летом на заседании Государственного совета РФ. По его итогам президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2020 года "принять меры по обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков".