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XXVI «Лiстапад» закончен. Рассказываем, кто победил и что ещё можно успеть посмотреть
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Разрешилась главная интрига «Лiстапада». Церемония закрытия 26-го минского кинофестиваля прошла в кинотеатре «Москва», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жюри раздало 24 награды. За эту неделю зрители увидели более 150 фильмов: картины из Европы, Африки, Америки. Так кто же получил Гран-при?
«Лiстапад» закончен. Но 26-й фестиваль оставил свое послевкусие, и основная нота в нем – фильм «Атлантида». Фантасмагория от Валентина Васяновича о будущем Донбасса, имеющая награду Венеции – кстати, в эти дни взявшая второе место на кинофестивале в Токио – получила Гран-при в Минске.
Игорь Сукманов, директор программ игрового кино XXVI Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Фурор на «Листападе» произвел фильм «Тело божие». Польская картина от Яна Комаса получила сразу несколько наград – приз зрительских симпатий, приз за лучшую режиссуру, а также специальный от жюри. Лента о духовном преображении не оставила равнодушными ни критиков, ни обывателей.
Из белорусских фильмов победу праздновала лента с интригующим названием «Пляж – лес – тамбур» от Кирилла Галицкого и Светланы Козловской. Больше всех наград собрал фильм «Сумма» и лично Андрей Кутило.
Международное жюри кинопрессы отметило картину «Лиллиан». Хроника медленного исчезновения, странствие вникуда – так отзываются критики о деформации героини.
Карлос Кинтела, председатель жюри основного конкурса игрового кино XXVI Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:
Лучшим молодым кино признали словацкий фильм «Планета Гелница». А из документального – «Нашу машину времени». Автобиографический спектакль от китайских режиссеров Сунь и Лео Чиан показывает борьбу героев с неизбежным: смертью.
Наталья Карчевская, первый заместитель министра культуры Беларуси:
Мингорисполком отметил фильм «Отец». Специальный приз Президента Беларуси «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве» достался Кшиштофу Занусси. Известный режиссер представил в Минске свою новую картину «Эфир», а еще был председателем жюри Национального конкурса. Вторую награду от главы государства «За гуманизм и духовность в кино» получил китайский режиссер Хуан Хуан.
Хуан Хуан, режиссер (Китай):
Дмитрий Боярович, корреспондент:
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Новости Беларуси. Разрешилась главная интрига «Лiстапада». Церемония закрытия 26-го минского кинофестиваля прошла в кинотеатре «Москва», сообщили в программе...
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