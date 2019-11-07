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«Мы стараемся держать марку». 8 ноября белорусы выиграли в большинстве встреч на ЧЕ по муай-тай
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минский Дворец спорта в эти дни живет муай-тай. Там проходит чемпионат Европы по тайскому боксу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 ноября завершается четвертый соревновательный день. В программе был 51 поединок. Белорусы были заявлены в 30 из них – это и юниоры, и взрослые. К слову, сегодня наши спортсмены радовали публику, выигрывая в большинстве встреч.
Даниил Ермоленко, участник чемпионата Европы по муай-тай:
Дмитрий Варец, участник чемпионата Европы по муай-тай:
Чемпионат Европы кроме спортивной составляющей имеет еще и социальную направленность. Например, атлеты из разных иностранных команд посетили столичные школы, где рассказали детям подробнее о тайском боксе, а ребята в ответ познакомили их со своими достижениями.
Еще один необычный эксперимент провела российская команда. Спортсмены отправились в Жодино, где провели тренировку на БелАЗе.
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Вечером 8 ноября станут известны финалисты турнира. Титульные поединки состоятся в субботу и воскресенье (9 и 10 ноября).
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Новости Беларуси. Минский Дворец спорта в эти дни живет муай-тай. Там проходит чемпионат Европы по тайскому боксу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8...
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