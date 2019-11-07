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«Мы стараемся держать марку». 8 ноября белорусы выиграли в большинстве встреч на ЧЕ по муай-тай

08.11.2019 20:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минский Дворец спорта в эти дни живет муай-тай. Там проходит чемпионат Европы по тайскому боксу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы стараемся держать марку». 8 ноября белорусы выиграли в большинстве встреч на ЧЕ по муай-тай

8 ноября завершается четвертый соревновательный день. В программе был 51 поединок. Белорусы были заявлены в 30 из них – это и юниоры, и взрослые. К слову, сегодня наши спортсмены радовали публику, выигрывая в большинстве встреч.

«Мы стараемся держать марку». 8 ноября белорусы выиграли в большинстве встреч на ЧЕ по муай-тай

Даниил Ермоленко, участник чемпионата Европы по муай-тай:
Бой был один из самых сложных на этом чемпионате Европы. Поэтому когда спустился, было так легко, так… Я еще тем более выиграл бой, я очень рад этому.

«Мы стараемся держать марку». 8 ноября белорусы выиграли в большинстве встреч на ЧЕ по муай-тай

Дмитрий Варец, участник чемпионата Европы по муай-тай:
Придает сил, придает энергии, когда болеют, кричат, это немаловажный фактор, подготовка и сам настрой. Белорусы одни из самых сильных в мире по тайскому боксу, поэтому мы стараемся держать марку.

«Мы стараемся держать марку». 8 ноября белорусы выиграли в большинстве встреч на ЧЕ по муай-тай

Чемпионат Европы кроме спортивной составляющей имеет еще и социальную направленность. Например, атлеты из разных иностранных команд посетили столичные школы, где рассказали детям подробнее о тайском боксе, а ребята в ответ познакомили их со своими достижениями.

«Мы стараемся держать марку». 8 ноября белорусы выиграли в большинстве встреч на ЧЕ по муай-тай

Еще один необычный эксперимент провела российская команда. Спортсмены отправились в Жодино, где провели тренировку на БелАЗе.

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Вечером 8 ноября станут известны финалисты турнира. Титульные поединки состоятся в субботу и воскресенье (9 и 10 ноября).

«Мы стараемся держать марку». 8 ноября белорусы выиграли в большинстве встреч на ЧЕ по муай-тай

«Мы стараемся держать марку». 8 ноября белорусы выиграли в большинстве встреч на ЧЕ по муай-тай

«Мы стараемся держать марку». 8 ноября белорусы выиграли в большинстве встреч на ЧЕ по муай-тай

Люди в материале: Даниил Ермоленко, Дмитрий Варец
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минский Дворец спорта в эти дни живет муай-тай. Там проходит чемпионат Европы по тайскому боксу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8...
 
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