Гуренко ушел от вопроса, может ли игра «Динамо» отпугнуть потенциальных инвесторов и предложил смотреть «ширше»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо», отбыв пятиматчевую дисквалификацию, вернулся на капитанский мостик и прокомментировал крупную победу его команды над «Дняпро-МЧЗ». Его слова передает корреспондент «Прессбола» .



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

— Результатом доволен. Доволен ребятами. Тем, с каким настроением они вышли играть. Заслуженно победили.

— Почему заменили Швецова?

— Плохо ему стало. Серьезно. Побелел. Вы что, смерти хотите? Попросил замену, вот и заменили. А так, нормально играл. Мы его специально поставили под Подстрелова. Потому что это быстрый игрок, вот и поставили Шеву к нему.

— В Жодино вы тоже ушли от схемы с тремя центральными защитниками. Почему?

— В Жодино ребята не выполнили и десятой части установки. А вообще, знали, что «Дняпро» играет с двумя крайними нападающими, которые играют очень широко, и с центральным нападающим. Поэтому решили сыграть в четыре защитника. Шева должен был выключить Подстрелова, а Лях — правого нападающего. Плюс Чиж и Галович играли против центрального нападающего.

Зато мы насытили центр. У нас играли три опорных и по флангам играли нападающие — Ксенофонтов и Билоног. Фактически мы повторили схему соперника.

— Сегодня играли и Лях, и Ксенофонтов. Это тенденция в доверии молодым или?

— Я понял ваш вопрос. Мне очень не понравилось, как действовали в четырех последних матчах. Даже с «Ислочью» играли организованно, но одна ошибка привела к голу. Мы «Ислочи» не дали создать моментов. Но после того матча не представляю, что произошло.

Я сам смотрел за игрой с трибуны и тоже был шокирован. Четыре игры — это было какое-то недоразумение. С чем это связано, мне сложно ответить. Поэтому решился на вот такие коренные перемены. Хуже всего — ждать. Даже идти не в ту сторону лучше, чем сидеть и ждать у моря погоды.

— Не было в заявке Кичина, Гавриловича, Капленко.

— Это те изменения, на которые я решился. Доверил эти позиции молодым ребятам. Если футболисты допускают систематические ошибки, и эти ошибки идут в череде матчей и влияют на результат…

Я дал шанс сыграть молодым, посмотреть. Это лучше, чем ничего не делать, уповать на невезение или еще на что-то.

— Насколько на команде сказалось ваше отсутствие?

— Я вспоминаю былые времена. Юрия Павловича Семина же тоже часто выгоняли. Его как-то на пять матчей тоже убрали, и мы так раскрепостились, так играли! Думал, что после игры с «Шахтером» это ребят, наоборот, подстегнет. Потому что произвол, который творился в той игре…

Оказывается, это не пик был. Но, видите, произошло обратное. Если бы команда те пять игр выиграла, я бы точно на лавку не вернулся. С трибуны бы наблюдал. Оттуда очень много чего видно.

— В целом сезон у «Динамо» неудачный. Как думаете, почему?

— Вы же сами знаете. Не хочу повторяться. Понятно, что целый год команду будет штормить. Посчитайте, сколько у меня центральных нападающих в команде. Четыре. А я стою и не знаю…

— Ставьте Ложкина.

— Да, Ложкин подрастает. Но я опять же говорю, что этим молодым ребятам, чтобы сделать шаг вперед, надо пройти предсезонку с главной командой, наиграться, набить шишек в товарищеских матчах. Ложкин же тренируется с нами. Я же виду, что парень хороший, одаренный. Но все равно не те скорости. Да и окрепнуть надо. Вы спросите у Ложкина, сколько он прошел предсезонок в своей жизни. Ноль! Потому что когда начинается подготовительный период, все наши молодежные сборные готовятся к непонятным турнирам.

Сначала «Турнир надежды», потом «Турнир урожая», потом «Турнир пасеки». А может, все-таки стоит задуматься, что им надо заложить базу — беговую, силовую, подготовить их к футболу мужскому. А они начинают уже с декабря по каким- то сборам ездить. Никто об этом не задумывается. А потом он прошел все этапы сборных, и смотришь — ноль! Так он же подготовки ни разу не прошел! За счет чего он будет расти?

— У вас сегодня был диалог с Севостьяником. Все обошлось без предупреждений и тирад.

— Я у него спросил: «А кто во вратаря въехал?» А он говорит: «А я сам не знаю, кто въехал». Ну если въехали во вратаря, то это штрафной, правильно?

Я просто про это спросил. А так, в целом, считаю, он плюс- минус нормально справился. Если судья был незаметен, то это вообще идеальное судейство.

— Может ли игра «Динамо» отпугнуть потенциальных инвесторов?

— Опять же, мы можем разговаривать о бюджете, еще о чем-то. Но в первую очередь надо думать об инфраструктуре. Не только о зарплатах футболистов, а о том, как детский футбол поднимать в «Динамо». Пока только разговоры идут о том, чтобы дать деньги футболистам. Но клуб от этого не станет значимее.

Если вы знаете, то Галицкий в «Краснодаре» первое, что сделал — построил академию. И сейчас видите, какие ребята хорошие там играют. А мы пока только говорим. Ну дашь ты денег. Но, поверье мне, они растворятся, и клуб от этого, опять же, значимее не станет. Нужно смотреть «ширше».

— Не опасаетесь отставки по окончании сезона?

— Если бы я об этом волновался… Я отставки не боюсь, поверьте мне. То, что произошло в течение этих четырех-пяти матчей… Ошибки, которые мы допускали, любители не допускают.

Я с любителями в футбол часто играю. Говоришь ему: «Надо вот так сделать». И он начинает делать, представляете? А то, во что мы играли… Я сам был шокирован. Потому что на тренировках я ребятами доволен. От того, как они тренируются, получаю истинное удовольствие. Но эти пять матчей…

— Как отреагировали на слова Петра Качуро о том, что в своих командах вы ничего не добились?

— Если выход сборной Сербии на чемпионат мира — это ничего, то не знаю. А с другой стороны, чего мне его обсуждать? Пускай он за своей работой смотрит. Мне он вообще не интересен, и я его обсуждать не буду. У меня на него времени нет.