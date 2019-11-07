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«У нас все-таки минимальные цены». Рассказываем про плюсы отдыха в санатории «Ружанский»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отдыхать необходимо, а еще лучше с эффектом оздоровления. Это особенно актуально с наступлением холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благо, в Беларуси таких возможностей более чем достаточно. Взять хотя бы отечественные санатории: год от года они пользуются все большей популярностью не только у самих белорусов, но и у зарубежных гостей. Визитная карточка наших здравниц – высокое качество услуг и весьма демократичные цены.
Один из лидеров на этом рынке – санаторий «Ружанский». 8 ноября в гостях студии Новости «24 часа» начальник отдела маркетинга этого дома здоровья Наталья Нашилова.
С 31 декабря на 1 января у нас будет проходить «Голубой огонек»
Сергей Прохоров, СТВ:
Наталья Нашилова, начальник отдела маркетинга санатория «Ружанский»:
Новогодняя программа у нас начинается с 24 декабря и заканчивается в середине января. Для отдыхающих мы, кроме экскурсий, прорабатываем различные развлекательные мероприятия. К нам приезжают столичные артисты, мы проводим концерты, конкурсы, игры. Для детей работают аниматоры.
С 31 декабря на 1 января у нас будет проходить «Голубой огонек». Мы уже много лет над этим работаем, и с каждым годом стараемся его усовершенствовать, чтобы все-таки наши отдыхающие были в восторге от того, что они увидят у нас эту атмосферу новогодней сказки.
Кроме резиденции Деда Мороза, мы также для наших отдыхающих организуем иные экскурсии: в Жировичский монастырь, в Брестскую крепость, в замок Сапег, который находится в самом городском поселке Ружаны.
Минимальная стоимость путевки в сутки на одного человека – от 50 рублей
Сергей Прохоров:
Наталья Нашилова:
Минимальная стоимость путевки в сутки на одного человека – от 50 рублей. Туда входит проживание, пятиразовое питание, посещение бассейна, тренажерного зала, 5-6 процедур входят в эту стоимость.
Сергей Прохоров:
Наталья Нашилова:
Некорректно сравнивать отдых в экзотических странах и отдых в санатории
Сергей Прохоров:
Наталья Нашилова:
Но у нас же можно не только отдохнуть, можно оздоровиться, можно обследоваться.
Сергей Прохоров:
Наталья Нашилова:
Сергей Прохоров:
Наталья Нашилова:
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Новости Беларуси. Отдыхать необходимо, а еще лучше с эффектом оздоровления. Это особенно актуально с наступлением холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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