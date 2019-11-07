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«У нас все-таки минимальные цены». Рассказываем про плюсы отдыха в санатории «Ружанский»

08.11.2019 21:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отдыхать необходимо, а еще лучше с эффектом оздоровления. Это особенно актуально с наступлением холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благо, в Беларуси таких возможностей более чем достаточно. Взять хотя бы отечественные санатории: год от года они пользуются все большей популярностью не только у самих белорусов, но и у зарубежных гостей. Визитная карточка наших здравниц – высокое качество услуг и весьма демократичные цены.

«У нас все-таки минимальные цены». Рассказываем про плюсы отдыха в санатории «Ружанский»

Один из лидеров на этом рынке – санаторий «Ружанский». 8 ноября в гостях студии Новости «24 часа» начальник отдела маркетинга этого дома здоровья Наталья Нашилова.

С 31 декабря на 1 января у нас будет проходить «Голубой огонек»

Сергей Прохоров, СТВ:
«Ружанский» – единственный в стране санаторий, который находится в Беловежской пуще. Скажите, накануне Нового года много желающих приехать к вам в гости? Откуда, как правило, приезжают туристы, чтобы посмотреть в том числе и резиденцию белорусского Деда Мороза?

Наталья Нашилова, начальник отдела маркетинга санатория «Ружанский»:
Мы находимся в Ружанской пуще, которая является сегментом Беловежской пущи. Отдыхающих у нас, конечно, на Новый год всегда много – россияне, немцы, поляки, украинцы.

«У нас все-таки минимальные цены». Рассказываем про плюсы отдыха в санатории «Ружанский»

Новогодняя программа у нас начинается с 24 декабря и заканчивается в середине января. Для отдыхающих мы, кроме экскурсий, прорабатываем различные развлекательные мероприятия. К нам приезжают столичные артисты, мы проводим концерты, конкурсы, игры. Для детей работают аниматоры.

С 31 декабря на 1 января у нас будет проходить «Голубой огонек». Мы уже много лет над этим работаем, и с каждым годом стараемся его усовершенствовать, чтобы все-таки наши отдыхающие были в восторге от того, что они увидят у нас эту атмосферу новогодней сказки.

Кроме резиденции Деда Мороза, мы также для наших отдыхающих организуем иные экскурсии: в Жировичский монастырь, в Брестскую крепость, в замок Сапег, который находится в самом городском поселке Ружаны.

«У нас все-таки минимальные цены». Рассказываем про плюсы отдыха в санатории «Ружанский»

Минимальная стоимость путевки в сутки на одного человека – от 50 рублей

Сергей Прохоров:
Хотелось бы узнать, насколько доступен отдых в вашем санатории, учитывая очень высокий уровень популярности и уровень услуг.

Наталья Нашилова:
Отдых в нашем санатории доступный. Мы делаем очень много различных программ и акций для наших отдыхающих. У нас есть акции «СПА-выходные в Ружанском», «Часто болеющий ребенок», групповые заезды (предоставляем скидки).

Минимальная стоимость путевки в сутки на одного человека – от 50 рублей. Туда входит проживание, пятиразовое питание, посещение бассейна, тренажерного зала, 5-6 процедур входят в эту стоимость.

Сергей Прохоров:
В новогодние праздники, наверное, стоит отдельное внимание уделить питанию.

«У нас все-таки минимальные цены». Рассказываем про плюсы отдыха в санатории «Ружанский»

Наталья Нашилова:
Меню готовится из качественных продуктов, которыми славится Брестская область. Оно будет отличаться от обычного ежедневного меню.

Некорректно сравнивать отдых в экзотических странах и отдых в санатории

Сергей Прохоров:
Сейчас для отдыха доступны самые разные страны, в том числе экзотические. При этом отдых в здравницах не сдает позиции, пользуется высокой популярностью. На ваш взгляд, почему так происходит?

Наталья Нашилова:
Я думаю, что некорректно сравнивать отдых в экзотических странах и отдых в санатории. Если просто отдохнуть в санатории, то это будет в два раза дешевле, чем съездить в экзотические страны.

«У нас все-таки минимальные цены». Рассказываем про плюсы отдыха в санатории «Ружанский»

Но у нас же можно не только отдохнуть, можно оздоровиться, можно обследоваться.

Сергей Прохоров:
То есть в вашем санатории доступны услуги, что называется, от А до Я. Можно приехать, обследоваться, не дай бог, конечно, найти какие-то недостатки в своем организме и тут же все это исправить.

Наталья Нашилова:
Да, конечно.

Сергей Прохоров:
Допустим, я ваш клиент. Расскажите мне, почему я должен выбрать именно ваш санаторий.

Наталья Нашилова:
Наш санаторий входит в десятку лучших санаториев. Но, по сравнению с другими санаториями, которые по качеству приближаются к нашему, у нас все-таки минимальные цены.

«У нас все-таки минимальные цены». Рассказываем про плюсы отдыха в санатории «Ружанский»

Люди в материале: Наталья Нашилова, Сергей Прохоров
 
 
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