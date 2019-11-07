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Александр Глеб рассказал, когда завершит карьеру
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский футболист Александр Глеб заявил о готовности завершить профессиональную карьеру. Об этом он рассказал блогеру КраСава, который приехал в Минск и встретился с Александром.
«В БАТЭ я получал мало практики. Ну, не наигрался – захотелось ещё подвигаться. После этого сезона двигаться больше не хочу», –
На вопрос блогера, заканчивает ли игрок с футболом после этого сезона, Александр ответил утвердительно. Напоследок футболист добавил, что свой прощальный матч проведёт летом 2020 года. Среди зрителей будет бывший коллега Глеба по «Арсеналу» – Сеск Фабрегас.
Кстати, Александр Глеб дал интервью
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Новости Беларуси. Белорусский футболист Александр Глеб заявил о готовности завершить профессиональную карьеру. Об этом он рассказал блогеру КраСава, который...
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