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Александр Глеб рассказал, когда завершит карьеру

08.11.2019 21:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский футболист Александр Глеб заявил о готовности завершить профессиональную карьеру. Об этом он рассказал блогеру КраСава, который приехал в Минск и встретился с Александром.

«В БАТЭ я получал мало практики. Ну, не наигрался – захотелось ещё подвигаться. После этого сезона двигаться больше не хочу», – признался Глеб.

На вопрос блогера, заканчивает ли игрок с футболом после этого сезона, Александр ответил утвердительно. Напоследок футболист добавил, что свой прощальный матч проведёт летом 2020 года. Среди зрителей будет бывший коллега Глеба по «Арсеналу» – Сеск Фабрегас.

Кстати, Александр Глеб дал интервью проекту «В людях», он поделился мыслями о состоянии белорусского футбола и рассказал о своей семье. Подробности смотрите в программе на телеканале «РТР-Беларусь» 10 ноября в 21:15.  

Люди в материале: Александр Глеб
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский футболист Александр Глеб заявил о готовности завершить профессиональную карьеру. Об этом он рассказал блогеру КраСава, который...
 
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