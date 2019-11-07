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Пловец Никита Цмыг завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Катаре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Никита Цмыг завоевал бронзу проходящего в Катаре этапа Кубка мира по плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На дистанции 200 метров на спине белорус показал третий результат, его время – 2,92 секунды. Золото на этой дистанции досталось австралийцу Брэдли Вудворду. Серебро – японцу Кейте Сунаме. Соревнования в Катаре завершатся 9 ноября.
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Новости Беларуси. Никита Цмыг завоевал бронзу проходящего в Катаре этапа Кубка мира по плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На дистанции 200 метров на спине...
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