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Белорусы уступили словенцам на «Турнире четырёх наций» в Лиепае
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела второй матч на «Турнире четырех наций» в латвийской Лиепае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
8 ноября наши парни встречались со словенцами и потерпели поражение 0:2. Днем ранее белорусы обыграли французов 4:2. 9 ноября в заключительном матче наши хоккеисты сыграют с латвийцами.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела второй матч на «Турнире четырех наций» в латвийской Лиепае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 8 ноября наши...
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