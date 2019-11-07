Белорусы уступили словенцам на «Турнире четырёх наций» в Лиепае

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела второй матч на «Турнире четырех наций» в латвийской Лиепае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





8 ноября наши парни встречались со словенцами и потерпели поражение 0:2. Днем ранее белорусы обыграли французов 4:2. 9 ноября в заключительном матче наши хоккеисты сыграют с латвийцами.