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Николай Бордюжа: Александр Григорьевич стремится, чтобы рядом с границами Беларуси не было горячей точки, это огромное количество проблем

08.11.2019 23:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

5 сентября 2014-го. Минск. «Президент-отель». Белорусская столица в третий раз становится площадкой для переговоров.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Николай Бордюжа: Александр Григорьевич стремится, чтобы рядом с границами Беларуси не было горячей точки, это огромное количество проблем

Представители России, Украины и ОБСЕ подписывают первый и важнейший документ. 12 шагов на пути к миру – «Минский протокол» – именно такая формулировка войдет в историю.

– Какие ожидания у вас?
– Мы приехали за миром.

Именно с этого момента Минск и надежда на мир в Украине становятся синонимами, а политические консультации в белорусской столице проходят постоянно.

Николай Бордюжа: Александр Григорьевич стремится, чтобы рядом с границами Беларуси не было горячей точки, это огромное количество проблем

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ (2003-2016 гг.):
Сегодня Беларусь – это площадка, единственная площадка, на которой решаются вопросы войны и мира в Украине. Где идет обсуждение тех очень сложных проблем, которые сами себе украинцы и создали.

И слава богу, что эта площадка предоставлена. И слава богу, что Александр Григорьевич использовал и свой ресурс, и ресурс, кстати, и авторитет Беларуси, не только свой личный. Страны, где не было горячих точек. Страны, где не было межнациональных конфликтов. Страны, которая все эти годы стабильно развивается.

Я думаю, что каждый здравомыслящий человек в Беларуси должен сказать Александру Григорьевичу «спасибо», что он сегодня стремится, чтобы рядом с границами Беларуси не было горячей точки. Потому что горячая точка – это огромное количество проблем для всех соседей.

Люди в материале: Николай Бордюжа
 
Теги: Минск
 
 
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5 сентября 2014-го. Минск. «Президент-отель». Белорусская столица в третий раз становится площадкой для переговоров. Об этом рассказали в одной из серий...
 
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