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Белорусы рванули на заработки в Польшу. А где дороже жизнь - в Варшаве или Минске?

08.11.2019 22:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Польша — вторая по популярности страна, куда белорусы едут на заработки. И не удивительно, ведь, по данным статистического управления Польши, средняя заработная плата в июле там составляла 5182 злотых или 2741 рублей. Однако аренда жилья, коммуналка и многие другие статьи расходов в Польше гораздо выше, чем в Беларуси. FINANCE.TUT.BY побывал в Варшаве и посмотрел как там отличаются цены на жилье, коммунальные услуги и еду от Минских.


Средняя заработная плата в Польше в июле составляла 5 182 злотых. На наши это около 2741 рублей. В Беларуси средняя зарплата в это время была 1 128,5 рублей. У нас подоходный налог составляет 13%, и 1% мы отчисляем в ФСЗН. В Польше вычеты гораздо больше. Если твой годовой доход от 3 091 до 85 528 злотых (1635 — 45 242 белорусских рублей), то подоходный составляет 18%. Если выше, то 32%. В пенсионный фонд каждый сотрудник отчисляет 9,76% от зарплаты. После всех вычетов от средней валовой зарплаты в Польше остается примерно 4240 злотых или 2242 белорусских рубля.

Квартиру в Варшаве, судя по количеству объявлений в интернете, найти несложно. Но стоит жилье, даже по меркам польских зарплат, довольно дорого. К примеру, за комнату на двоих в квартире далеко не в центре города просят 500 — 650 злотых с человека (264 — 343 рубля). Комнату для одного — по метражу они очень маленькие, сдают за 800 — 1200 злотых (420 — 634 рубля). В Миске снять комнату можно за 250 — 300 рублей.

— В Польше есть одна проблема: чаще всего у них в двухкомнатных квартирах только одна отдельная спальня. Вторая комната обычно совмещена с кухней. И это очень неудобно, если ты хочешь снять жилье не с семьей, а с чужим человеком, потому что кому-то придется жить в проходной комнате, — рассказывает минчанка Марина, которая несколько месяцев назад переехала жить в Варшаву. — В среднем двухкомнатные квартиры, которые не в центре и не «бабушатники», сдают за 2500 -2800 злотых. В эту сумму уже входит квартплата и некоторые обязательные коммунальные платежи.


В итоге девушка с подругой сняли двухкомнатную квартиру с отдельными комнатами в новом доме в 30 минутах езды от центра за 2 400 злотых (1270 рублей).

— 2000 злотых (1057 рублей) — это аренда, то, что хозяйка забирает себе, а 400 злотых (211 рублей) — "чинш", обязательные коммунальные платежи, которые входят в Беларуси в жировку. К примеру, вывоз мусора, — поясняет Марина. — У нас туда еще входит какое-то количество воды и электричества. Если мы перерасходуем этот лимит, то придется платить сверх. Еще мы платим за интернет 70 злотых (37 рублей), он безлимитный и скорость высокая. Интернет мог обойтись и дешевле, к примеру, 60 злотых (32 рубля). Но тогда бы пришлось заключить договор с компанией на год. И если его расторгнуть досрочно, пришлось бы заплатить большой штраф.

Еще одна белоруска, которая переехала жить в Варшаву, снимает комнату в четырехкомнатной квартире за 1200 злотых (635 рублей). Жилье находится в 40 минутах езды от центра.

В Варшаве также можно снять "кавалерку" — это маленькая квартира-студия, 18 -25 квадратных метров. Не в центре такую можно найти за 1600 -1700 злотых (845 — 900 рублей).


Кстати, арендуя квартиру или комнату, помимо платы за месяц придется заплатить еще и "кауцию" — залог по-нашему. Чаще всего она берется в размере месячной арендной платы. Если квартира вернется хозяину в таком же состоянии, как вы ее сняли, кауцию в конце отдадут. В Беларуси пока не все, кто сдает жилье, берут залог.

Если говорить о покупке жилья, судя по риэлторским базам, "кавалерка" недалеко от центра обойдется где-то в 238 тысяч злотых или примерно 122,5 тысячи рублей.

Проезд в Варшеве тоже стоит дороже, чем в Минске. Билет на 20 минут обойдется в 3,4 злотого (1,8 рубля). Одноразовый на 75 минут стоит 4,4 злотого (2,33 рубля). Суточный, то есть на 24 часа — 15 злотых (7,93 рубля), на 3 дня — 36 злотых (19,03 рубля).


Кстати, билеты на транспорт продают билетоматы прямо в автобусах, троллейбусах и трамваях. Расчет только безналичный. Кроме того, они часто ломаются. А штрафы за безбилетный проезд в Варшаве велики — 266 злотых (140 рублей). Если оплатить на месте, то контролер возьмет 159,6 злотого (84 рубля). А если по квитанции оплатить в течение 7 дней, то штраф будет 186,2 злотого (98 рублей). Билеты и проездные также можно купить в билетоматах на остановках, там некоторые принимают наличные. В Минске же талончик стоит 60 копеек, жетон — 65, а штраф за безбилетный проезд составляет от 12,75 до 25,5 рубля.


Если говорить про общепит в Варшаве, то он не дешевле, чем в Минске. К примеру обед в бистро, состоящий из второго — мясных шариков, картофельного пюре, зеленого горошка и двух видов соуса, кусочка торта и кофе обошелся в 20,98 злотых (11,09 рубля). Есть положительное отличие: ты платишь за чашку, в которую можно наливать сколько угодно раз любой горячий напиток — кофе, чай или что-то другое. Порция вареников с ягодами в кафе в центре города обойдется в 23,99 злотого (12,68 рубля).

 
 

Продукты в Варшаве дешевле чем в Минске. Хотя отдельные позиции — крупы, фрукты и овощи, там стоят больше. Мы для сравнения брали продукты одинакового веса, жирности и с другими похожими характеристиками.

Местные жители отмечают, что цены в маленьких магазинах шаговой доступности выше, чем в гипермаркетах. Да и выбор продуктов там гораздо меньше. И это минус, потому что по выходным, кроме последних месяца, и праздникам все крупные торговые точки закрыты. Если не успел купить необходимое в будние дни, придется заплатить больше.

 
 

Зашли мы и в аптеку. Купили спрей от насморка и препарат с пищеварительными ферментами. За первый отдали 18,99 злотого (10,04 рубля), за второй — 39,99 (21,14 рубля). Для сравнения у нас такой спрей стоит 5,81 рубля, а второй препарат — 25,59.

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Теги: Минск
 
 
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Мы посмотрели, как отличаются цены на жилье, коммунальные услуги, проезд и продукты в столицах Польши и Беларуси.
 
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