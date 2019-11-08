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ГПК Беларуси предупреждает: движение транспорта на границе с Литвой может быть затруднено

08.11.2019 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До 15 декабря на белорусско-литовской границе может быть затруднено движение транспорта.

Это касается трех пропускных пунктов: «Котловки», «Привалки» и «Беняконей».

О возможных очередях на границе с Литвой предупредила пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Литовская таможенная служба проинформировала белорусских коллег, что до 15 декабря в вышеуказанных пропускных пунктах будут проводиться модернизация и ремонт оборудования.


В ГПК рекомендуют водителям планировать маршрут с учетом данной информации.

Данные об очередях на границе размещаются на сайте ГПК, информация обновляется в онлайн-режиме.    
 
 
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До 15 декабря на белорусско-литовской границе может быть затруднено движение транспорта.
 
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