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В Германии взрыв на шахте заблокировал под землей 36 человек

08.11.2019 21:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В результате взрыва на шахте Тойченталь два человека получили ранения. Полиция начала расследование данного инцидента.

На востоке Германии 8 ноября произошел взрыв на шахте Тойченталь. В результате происшествия 36 человек оказались в ловушке под землей и еще два человека получили ранения. Об этом сообщает агентство dpa.

Всех шахтеров достали из-под земли, а раненых доставили в больницу. Пострадавшими оказались немец и поляк. У одного из них серьезные ранения. В полиции отметили, что оба шахтера находятся в шоке.


Правоохранители расследуют причины взрыва. По одной из версий, взрыв мог произойти из-за водорода. Для заполнения полостей в шахте использовали материал от мусоросжигательных заводов, а фильтр пыли содержит водород.
 
 
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В результате взрыва на шахте Тойченталь два человека получили ранения. Полиция начала расследование данного инцидента.
 
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