Объявлены победители «Лістапада-2019»

Торжественная церемония прошла в минском кинотеатре «Москва». 86 картин претендовали на награды в шести конкурсных программах. 12 фильмов сражались за победу в основном первенстве.





ОНТ . Лучшим фильмом интернациональные арбитры назвали «Атлантиду» украинского режиссёра Валентина Васяновича. Сегодня вручены и два Специальных приза Президента Беларуси – «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве» и «За гуманизм и духовность в кино». Жюри национального конкурса определилось со своим фаворитом в игровом жанре только в день закрытия международного кинофестиваля. На самом большом экране страны – последний фильм. «Невидимая жизнь Эвридики» – из лонг-листа премии «Оскар», передает





Зал «Москвы» полон. Организаторы 26-го кинофестиваля отмечают, что сеансы (а их было больше 280) прошли с небывалым аншлагом. Даже на документальные показы не всегда был лишний билетик.





Чему быть, того не миновать. Всегда первая награда «Лістапада» – Специальный приз Президента Беларуси – дождалась своего героя. Мэтр мирового кино Занусси, как истинная звезда, появился под занавес «фестиваля фестивалей».





Золото «Лістапада» отправляется в Украину. Выбор жюри федерации кинопрессы – серебряный приз FIPRESCI – достался драме «Лилиан». Дебютную работу австрийского режиссёра Андреаса Хорвата также отметили арбитры «Молодости на марше». И ещё одна президентская награда – фильму «Ушу-сирота».





У китайских кинематографистов также Гран-при программы DOC – лента «Наша машина времени». Специальный приз интернационального жюри остаётся в Беларуси. К радости земляков двойной успех режиссёра – ещё и триумф в национальном конкурсе.









Эталонные кадры снимает в Китае оператор Ким Хён Сок (картина «Прощай, сын мой»). Лучший сценарий, звук, а также актёр и актриса – это в грузинском кино. Отмечены фильмы «А потом мы танцевали», «Преступный человек», «Вдох-выдох».





Поляк Ян Комаса – «Лучший режиссёр». Его фильм «Тело Божие» – фаворит простых зрителей. А ещё бронзы 26-го «Лістапада» удостоена венгерская «Эйфория бытия». Радость, разделённая с друзьями, умножается многократно.





На карте 26-го «Лістапада» – 50 стран. Сегодня белорусам открыли кинематограф Судана. Сейчас на экранах кинотеатров – фильм закрытия. Это красочная мелодрама «Невидимая жизнь Эвридики» о стойкости любящих сердец с настроением Рио-де-Жанейро 1950-х годов!



