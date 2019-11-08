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Объявлены победители «Лістапада-2019»

08.11.2019 21:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главное кинособытие в Восточной Европе состоялось! Этим вечером стали известны триумфаторы 26-го «Лістапада».

Торжественная церемония прошла в минском кинотеатре «Москва».  86 картин претендовали на награды в шести конкурсных программах. 12 фильмов сражались за победу в основном первенстве. 

Лучшим фильмом интернациональные арбитры назвали «Атлантиду» украинского режиссёра Валентина Васяновича. Сегодня вручены и два Специальных приза Президента Беларуси – «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве» и «За гуманизм и духовность в кино». Жюри национального конкурса определилось со своим фаворитом в игровом жанре только в день закрытия международного кинофестиваля. На самом большом экране страны – последний фильм. «Невидимая жизнь Эвридики» – из лонг-листа премии «Оскар», передает ОНТ.

Зал «Москвы» полон. Организаторы 26-го кинофестиваля отмечают, что сеансы (а их было больше 280) прошли с небывалым аншлагом. Даже на документальные показы не всегда был лишний билетик.  

Чему быть, того не миновать. Всегда первая награда «Лістапада» – Специальный приз Президента Беларуси – дождалась своего героя. Мэтр мирового кино Занусси, как истинная звезда, появился под занавес «фестиваля фестивалей».   

Золото «Лістапада» отправляется в Украину. Выбор жюри федерации кинопрессы – серебряный приз FIPRESCI – достался драме «Лилиан». Дебютную работу австрийского режиссёра Андреаса Хорвата также отметили арбитры «Молодости на марше». И ещё одна президентская награда – фильму «Ушу-сирота».                  

У китайских кинематографистов также Гран-при программы DOC – лента «Наша машина времени». Специальный приз интернационального жюри остаётся в Беларуси. К радости земляков двойной успех режиссёра – ещё и триумф в национальном конкурсе.    


Эталонные кадры снимает в Китае оператор Ким Хён Сок (картина «Прощай, сын мой»). Лучший сценарий, звук, а также актёр и актриса – это в грузинском кино. Отмечены фильмы «А потом мы танцевали»,  «Преступный человек», «Вдох-выдох».    

Поляк Ян Комаса – «Лучший режиссёр». Его фильм «Тело Божие» – фаворит простых зрителей. А ещё бронзы 26-го «Лістапада» удостоена венгерская «Эйфория бытия». Радость, разделённая с друзьями, умножается многократно.  

На карте 26-го «Лістапада» – 50 стран. Сегодня белорусам открыли кинематограф Судана. Сейчас на экранах кинотеатров – фильм закрытия. Это красочная мелодрама «Невидимая жизнь Эвридики» о стойкости любящих сердец с настроением Рио-де-Жанейро 1950-х годов!
 
 
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Главное кинособытие в Восточной Европе состоялось! Этим вечером стали известны триумфаторы 26-го «Лістапада».
 
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