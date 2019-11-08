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Половина британцев считает, что Великобритания может исчезнуть за десять лет

08.11.2019 21:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соединенное Королевство может прекратить существование в своем нынешнем виде через десяток лет, считает половина граждан.

Таковы данные опроса Ipsos Mori, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

52% голосов, отданных в 2016 году за выход из Европейского Союза, сжали оковы, связывающие Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию в Соединенном Королевстве: Шотландия и Северная Ирландия проголосовали за то, чтобы остаться, а Англия и Уэльс проголосовали за выход.

Пока Великобритания движется к крайнему сроку Brexit 31 января, растут требования о проведении второго референдума о независимости в Шотландии и о голосовании за объединение Северной Ирландии с Республикой Ирландия.

Напомним, первый референдум о независимости Шотландии от Великобритании прошел в 2014 году. Тогда 55% населения выступили против такого шага.

Вместе с тем на референдуме о выходе Британии из ЕС 62% шотландцев заявили, что хотят остаться в составе ЕС.


Опрос Ipsos Mori показал, что 50% считают, что Соединенное Королевство не будет существовать через 10 лет по сравнению с 43% в 2014 году. Лишь 29% заявили, что страна будет существовать в своем нынешнем виде через десятилетия (45% считали так в 2014 году).

В то же время 42% заявили, что Великобритания будет существовать через пять лет, а 44% - что нет.

Опрос провели 25-28 октября при участии 1100 взрослых людей в возрасте 18+ в Великобритании.
 
 
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Соединенное Королевство может прекратить существование в своем нынешнем виде через десяток лет, считает половина граждан.
 
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