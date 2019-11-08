Создание комфортных условий на селе способствует закреплению молодых специалистов в АПК - Соловей

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)





Создание комфортных условий на селе будет способствовать сохранению и закреплению молодых специалистов в сфере АПК. Уверенность в этом выразил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на областном празднике тружеников села "Дажынкі-2019" в Речице.

Губернатор, отметив заслуги опытных, известных далеко за пределами области руководителей сельскохозяйственных предприятий региона, не сомневается, что им растет достойная смена. "В конце сентября мы провели в области форум сельской молодежи, участниками которого стали почти 100 молодых специалистов. С такой молодежью у села есть будущее", - сказал Геннадий Соловей.

По его мнению, путь к прочному и стабильному финансовому развитию села должен идти через изучение опыта передовых хозяйств, повышение профессионального уровня, бережное и рациональное отношение к земле и желание сделать жизнь в деревне лучше. "Мы же, органы власти, для сохранения и закрепления молодых специалистов должны обеспечить им достойную жизнь, максимально приближенную к городской, с равными условиями получения качественного образования и медицинской помощи, с разнообразной культурной афишей и насыщенной спортивной базой, с достойной зарплатой и комфортным жильем. Это требование времени, и мы должны его выполнить", - поставил задачу председатель облисполкома.

Он сообщил, что в этом году в АПК региона пришли 800 молодых специалистов. "Через пять лет они своим решением - остаться или уехать - поставят оценку нашей с вами работе", - обратил внимание руководителей района Геннадий Соловей.

Главный аграрный праздник области собрал сегодня в Речице тружеников села, представителей власти, руководителей предприятий АПК, почетных гостей. В городе развернулись несколько праздничных площадок, которые знакомят с работой аграриев в различных ее проявлениях.

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