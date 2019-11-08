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Новая спортивная площадка появится в одном из солигорских дворов. ФОТОФАКТ.

09.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 октября 2019 18:44 2310

Новая спортивная площадка появится в одном из солигорских дворов. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

Уже много лет за Домом семейных торжеств, во дворах между улицами Строителей и Железнодорожной находилась неприметная площадка-стадиончик. Он располагался в том месте, где когда-то планировалось построить среднюю школу № 13. Местные жители заметили, что полтора месяца назад там началось движение, снимали ограждения. Оказалось, что стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции начал работу по устройству на этом месте многофункциональной спортивной площадки. Заказчиком ее выступает СГУПП «ЖКХ «Комплекс.

Новая спортивная площадка появится в одном из солигорских дворов. ФОТОФАКТ.

Площадка будет предназначена для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, а также для занятий воркаутом. Она же будет совмещена с детской игровой площадкой, на которой будут представлены отдельные детские малые архитектурные формы. Ворота и щиты для игровых видов спорта будут выполнены в одном компоновочном конструктивном решении.

Новая спортивная площадка появится в одном из солигорских дворов. ФОТОФАКТ.
Новая спортивная площадка появится в одном из солигорских дворов. ФОТОФАКТ.

Строители планируют завершить строительно-монтажные работы, включая разноуровневое ограждение площадки в конце октября-ноября. Но окончательные сроки все же будут зависеть от поставки малых архитектурных форм и спортивного оборудования.

Новая спортивная площадка появится в одном из солигорских дворов. ФОТОФАКТ.
Новая спортивная площадка появится в одном из солигорских дворов. ФОТОФАКТ.

Устройство покрытия строители завершат в ближайшее время, оно будет таким же, какое представлено на пока пустующей площадке для активного отдыха в сквере «Семьи, любви и верности».

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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24 октября 2019 18:44 2310 Новая спортивная площадка появится в одном из...
 
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