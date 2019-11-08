Почему мы хотим секса с этим мужчиной? Психолог о причинах привлекательности, о которых мы не подозреваем

Источник материала: Tut.by

Создавая брак, мы часто руководствуемся голосом разума и социальными установками. А что нами движет при выборе сексуального партнера? Нередко на удивленный вопрос друзей «но почему именно он/она?» мы не можем дать внятного ответа. А ведь он существует, — утверждает сайт Redsale.by

О том, почему на самом деле «мы выбираем, нас выбирают», рассказывает практикующий семейный психолог, гештальт-терапевт, кризисный психолог Алексей Белоцерковец.





— Скрытая мотивация — это доминирующая потребность в чем-то, удовлетворяющаяся без осмысления, на границе сознания. Именно она становится приоритетной при выборе сексуального партнера. Человек иногда догадывается, но не всегда сознается в истинном мотиве даже самому себе. И уж тем более вряд ли признается близким и своему партнеру.

Итак, скрытая мотивация при выборе сексуального партнера бывает осознанной и бессознательной. Рассмотрим несколько примеров.

Осознанная скрытая мотивация

Способ заработка

Думаю, не надо напоминать о существовании древнейшей профессии, когда интим за деньги становится основным или дополнительным источником дохода. Но часто женщина, которая не имеет никакого отношения к тому, что мы называем секс-работой, обменивает доступ к своему телу на материальные блага, будучи в отношениях.

Секс как благодарность

Эту мотивацию, можно встретить не только на примере резко поднявшейся по карьерной лестнице молодой сотрудницы или же начинающей актрисы, получившей главную роль. Порой близостью женщина благодарит за помощь и участие в судьбе своего постоянного поклонника или мужчину из «френдзоны».





Секс как месть

Такой мотив может стать побудительной силой для женщины, оскорбленной, скажем, неверностью мужа. Или стать «наказанием» партнера за то, что тот совсем перестал уделять внимание своей половинке. В моей практике встречались случаи сексуальных связей с женихом/мужем подруги или сестры, чтобы отомстить. Такая мотивация встречается при неумении открыто говорить с другими о своих чувствах, обидах и тревогах.

Секс на рабочем месте

Причина проста: нет времени и сил на поиск интимного партнера. А на работе он всегда, что называется, под рукой.





Познание сексуального мира

Мотивацией выступает банальное любопытство. Это может быть изучение своих сексуальных возможностей, сравнение нескольких партнеров или в целом познание разнообразных форм и проявлений интимной близости. Как правило, эта мотивация приводит человека к экспериментам: он пробует групповой или ролевой секс, «дегустирует» эротические игрушки.

Во всех этих случаях человек понимает, что им движет, и дает себе внутреннее разрешение на «добычу» заинтересовавшего его сексуального объекта. Но у истинных причин такого поведения множество обличий.

Бессознательная скрытая мотивация

Престиж

Переспать с самым красивым, ярким или популярным — в университете, в кругу общения, на месте работы. Мотивацией будет утверждение своей состоятельности, благодаря сексуальным связям с более статусным человеком в конкретной среде.

Уход от реальности с помощью секса

Для некоторых людей это способ спрятаться от самих себя, когда проблемы, обязанности и социальная роль — в тягость. Новые сексуальные отношения создают иллюзию жизненных перемен. Появляется ощущение новизны, наполненности и индивидуальности.





Секс как релакс

Вероятно, это самая распространенная и частая неосознанная мотивация. Способ избавиться от психологического и физического напряжения — просто расслабиться, получить разрядку.

Секс как один из способов общения

Такая неосознанная мотивация не редкость для одинокого человека или даже семейного, но не чувствующего себя нужным и востребованным. В этом случае секс позволяет временно избавиться от ощущения брошенности. При встрече два одиноких человека могут поделиться друг с другом откровениями, излить душу. А секс служит естественным продолжением неожиданной душевной близости, помогающей заполнить нарастающее чувство одиночества.





Секс как агрессия

Мотивация в подчинении, унижении партнера по сексу, желании наказать и самоутвердиться. Может носить насильственный характер.

Конкуренция

Это, пожалуй, самая узнаваемая для многих скрытая мотивация при выборе сексуального партнера. Особенно часто встречается в женской компании, когда кто-то из девушек начинает проявлять настойчивый интерес к потенциальному партнеру одной из подруг. Причем раньше подобный типаж мужчин мог ее вовсе не интересовать. Но на бессознательном уровне начинают всплывать вопросы: «А почему она, разве я хуже?».

Если конкуренцию удается выиграть, то чаще всего «захватчица» быстро теряет интерес к уже покоренному сексуальному объекту — свой «приз» она получила. Поэтому такие отношения быстро сходят на нет.

В каком из вариантов вы узнали свою мотивацию, о которой, может быть, даже не подозревали?