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Почему у вас болит шея: возможные причины

09.11.2019 08:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Принято считать, что существует «плохая» и «хорошая» осанка, и боли в спине и шее связаны с каким-то конкретным типом осанки. Но это предположение не имеет под собой никаких научных обоснований. В действительности, как показывают исследования, на боли в шее гораздо больше влияют плохой сон, низкий уровень физической активности и стресс, пишет «Здоровье Mail.ru».


Фото: pixabay.com

Поэтому вместо того чтобы пытаться исправить свою осанку, тратить деньги на «эргономичные» стулья, столы, клавиатуры, обратите внимание на «факторы образа жизни»: старайтесь высыпаться, заниматься спортом и свести стресс к минимуму. В этом случае шансов на то, что вы испытаете облегчение, гораздо больше, пишет в своей статье для журнала The Conversation специалист по лечебной физкультуре и физической реабилитации из Хертфордширского университета (Великобритания) Кристиан Уорсфолд (Christian Worsfold).

Миф об осанке

Хотя вера в неразрывную связь между осанкой и болью в шее уходит в глубину веков, результаты новых научных исследований рисуют совершенно иную картину. Так, недавнее высококачественное исследование с участием тысячи подростков показало, что никакой статистически значимой взаимосвязи между осанкой и болями в шее нет. И это при том, что подростков разделили на группы в соответствии с их привычным положением тела в положении сидя — кто-то из них всегда сутулился, а кто-то сидел с идеально прямой спиной.

То есть люди действительно принимают совершенно разные позы, когда сидят, но, судя по всему, это никак не соотносится с тем, болит у них шея или нет.

На самом деле исследование, о котором шла речь выше, скорее продемонстрировало, что та или иная осанка подростков в гораздо большей степени связана с их настроением, нежели с чем-то еще.

Исследования также говорят о том, что использование различных «эргономичных» приспособлений во время работы за компьютером либо никак не влияет, либо оказывает минимальное влияние на то, будет у вас болеть шея или нет. Аналогично, почти нет научных подтверждений того, что такие приспособления помогут в случае, если шея уже болит.

Сон, спорт и релаксация

В ходе многих исследований ученые наблюдали за группами людей, часть из которых не страдала от болей в шее, а часть мучилась от них лишь изредка. Со временем у некоторых участников боли обострялись, и тогда эти люди привлекали к себе более пристальное внимание исследователей.

Каждый раз оказывалось, что люди, страдающие от болей в шее, мало и плохо спят, их работа связана с высоким уровнем стресса, физически они мало активны, а их эмоциональное состояние можно назвать депрессивным.

Словом, они находятся в стрессе и сами замечают, что испытывают сильное мышечное напряжение в области шеи. Причем все эти симптомы могут наблюдаться даже до того, как появляются болевые ощущения.

А исследование с участием девятилетних детей, за которыми наблюдали в течение последующих четырех лет, показало, что усталость, проблемы со сном, головные боли, боли в животе, плохое настроение — все это факторы риска появления болей в шее.

Все это означает лишь одно: чтобы защититься от болей, нужно укреплять мышцы шеи, даже с помощью обычной ежедневной ходьбы, а еще следить за сном и работать над своим психическим состоянием. Что касается работы за компьютером, то просто не стоит подолгу оставаться в одном положении — старайтесь как можно чаще менять позу, и ваша шея не заболит. И не беспокойтесь о том, что вы как-то не так сидите или ходите. Наука говорит о том, что такого понятия, как «плохая осанка», судя по всему, просто не существует.

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Принято считать, что существует «плохая» и «хорошая» осанка, и боли в спине и шее связаны с каким-то конкретным типом осанки.
 
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