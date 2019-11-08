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Почему у вас болит шея: возможные причины
Источник материала: Tut.by
Принято считать, что существует «плохая» и «хорошая» осанка, и боли в спине и шее связаны с каким-то конкретным типом осанки. Но это предположение не имеет под собой никаких научных обоснований. В действительности, как показывают исследования, на боли в шее гораздо больше влияют плохой сон, низкий уровень физической активности и стресс, пишет «
Поэтому вместо того чтобы пытаться исправить свою осанку, тратить деньги на «эргономичные» стулья, столы, клавиатуры, обратите внимание на «факторы образа жизни»: старайтесь высыпаться, заниматься спортом и свести стресс к минимуму. В этом случае шансов на то, что вы испытаете облегчение, гораздо больше,
Миф об осанке
Хотя вера в неразрывную связь между осанкой и болью в шее уходит в глубину веков, результаты новых научных исследований рисуют совершенно иную картину. Так, недавнее высококачественное
То есть люди действительно принимают совершенно разные позы, когда сидят, но, судя по всему, это никак не соотносится с тем, болит у них шея или нет.
На самом деле исследование, о котором шла речь выше, скорее продемонстрировало, что та или иная осанка подростков в гораздо большей степени связана с их настроением, нежели с чем-то еще.
Исследования также говорят о том, что использование различных «эргономичных» приспособлений во время работы за компьютером либо никак не влияет, либо оказывает минимальное влияние на то, будет у вас болеть шея или нет. Аналогично, почти нет научных подтверждений того, что такие приспособления помогут в случае, если шея уже болит.
Сон, спорт и релаксация
В ходе многих исследований ученые наблюдали за группами людей, часть из которых не страдала от болей в шее, а часть мучилась от них лишь изредка. Со временем у некоторых участников боли обострялись, и тогда эти люди привлекали к себе более пристальное внимание исследователей.
Каждый раз оказывалось, что люди, страдающие от болей в шее, мало и плохо спят, их работа связана с высоким уровнем стресса, физически они мало активны, а их эмоциональное состояние можно назвать депрессивным.
Словом, они находятся в стрессе и сами замечают, что испытывают сильное мышечное напряжение в области шеи. Причем все эти симптомы могут наблюдаться даже до того, как появляются болевые ощущения.
А
Все это означает лишь одно: чтобы защититься от болей, нужно укреплять мышцы шеи, даже с помощью обычной ежедневной ходьбы, а еще следить за сном и работать над своим психическим состоянием. Что касается работы за компьютером, то просто не стоит подолгу оставаться в одном положении — старайтесь как можно чаще менять позу, и ваша шея не заболит. И не беспокойтесь о том, что вы как-то не так сидите или ходите. Наука говорит о том, что такого понятия, как «плохая осанка», судя по всему, просто не существует.
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Принято считать, что существует «плохая» и «хорошая» осанка, и боли в спине и шее связаны с каким-то конкретным типом осанки.
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