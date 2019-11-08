Будьте внимательны со старыми электроприборами

Источник материала: Газета Авангард





По мнению спасателей, старые бытовые электроприборы являются «миной замедленного действия».

В большинстве случаев безопасным периодом их эксплуатации считается срок не более 5 лет, а некоторых – 10. По истечении этого времени гарантий на то, что электроприбор будет работать в нормальном режиме, не даст ни один специалист. Поэтому не забывайте, что использование старой бытовой техники в дальнейшем может привести к поломкам, короткому замыканию и возникновению пожара.

К сожалению, многие граждане, покупая, например, новый телевизор, старый отправляют на дачу, к родителям и т.п. А ведь это очень опасно. В особенности это касается холодильников, поскольку данные устройства работают в круглосуточном режиме и часто остаются без присмотра. «Не стоит испытывать судьбу, утилизируйте. В противном случае готовьтесь к неприятным сюрпризам, вплоть до пожаров», – акцентировали в РОЧС.

Плюс к тому, немалое количество людей оставляет компьютеры, телевизоры, не выключая их из сети сутками. А ведь в «спящем режиме» электроприбор потребляет электроэнергию. В неработающих, но включенных в розетку приборах многие узлы находятся под напряжением и от перегрева, замыкания могут загореться в любой момент. При этом достаточно нескольких минут, чтобы огонь распространился по всей комнате.

Так что, уважаемые граждане, будьте осторожны при эксплуатации бытовых электроприборов, заменяйте старые новыми и не оставляйте их включенными без присмотра. В любом случае принимайте необходимые меры предосторожности, чтобы по вашей вине не вспыхнул пожар.

Антонина ТАРАСОВА