ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будьте внимательны со старыми электроприборами

09.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Будьте внимательны со старыми электроприборами

По мнению спасателей, старые бытовые электроприборы являются «миной замедленного действия».

В большинстве случаев безопасным периодом их эксплуатации считается срок не более 5 лет, а некоторых – 10. По истечении этого времени гарантий на то, что электроприбор будет работать в нормальном режиме, не даст ни один специалист. Поэтому не забывайте, что использование старой бытовой техники в дальнейшем может привести к поломкам, короткому замыканию и возникновению пожара.

К сожалению, многие граждане, покупая, например, новый телевизор, старый отправляют на дачу, к родителям и т.п. А ведь это очень опасно. В особенности это касается холодильников, поскольку данные устройства работают в круглосуточном режиме и часто остаются без присмотра. «Не стоит испытывать судьбу, утилизируйте. В противном случае готовьтесь к неприятным сюрпризам, вплоть до пожаров», – акцентировали в РОЧС.

Плюс к тому, немалое количество людей оставляет компьютеры, телевизоры, не выключая их из сети сутками. А ведь в «спящем режиме» электроприбор потребляет электроэнергию. В неработающих, но включенных в розетку приборах многие узлы находятся под напряжением и от перегрева, замыкания могут загореться в любой момент. При этом достаточно нескольких минут, чтобы огонь распространился по всей комнате.

Так что, уважаемые граждане, будьте осторожны при эксплуатации бытовых электроприборов, заменяйте старые новыми и не оставляйте их включенными без присмотра. В любом случае принимайте необходимые меры предосторожности, чтобы по вашей вине не вспыхнул пожар.

Антонина ТАРАСОВА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению спасателей, старые бытовые электроприборы являются «миной замедленного действия». В большинстве случаев безопасным периодом их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему у вас болит шея: возможные причины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика