Бюджет хочет получить 200 млн рублей на льготной растаможке авто. Сколько машин надо ввезти белорусам

Источник материала: Tut.by

Оказывается, льготную растаможку на импортные легковушки для многодетных и инвалидов ввели в том числе и для того, чтобы государство смогло на этом заработать. В проект бюджета-2020 записали , что стимулирование ввоза иномарок должно принести в бюджет дополнительные 200 млн рублей. AUTO.TUT.BY попытался прикинуть, сколько машин для этого нужно ввести многодетным и инвалидам.





В 2018 году рынок новых авто показал рекордный результат — почти 53 тысячи проданных машин. По нашим расчетам, в том же году белорусы ввезли в страну порядка 25−26 тысяч подержанных авто.

Тех, кто попадает под действие льготы по растаможке, насчитывается около 450 тысяч человек.

Самый популярный тариф при растаможке — 1,7 евро за «кубик» при объеме двигателя до 1500 см3. В этом случае таможенный платеж составляет 2550 евро, или 1275 — по льготному указу. Если бы все льготники ввезли хотя бы по одному такому автомобилю, бюджет получил бы 573 750 000 евро! Но вряд ли белорусский рынок примет 450 тысяч подержанных авто.

А чтобы достичь заложенной суммы в 200 млн рублей, по указанному тарифу достаточно ввезти чуть больше 87 тысяч подержанных авто. Возможен ли рост рынка подержанных авто более чем в три раза? Маловероятно.

Но есть и еще один вариант. Если пригонять автомобиль с объемом двигателя от 1800 до 2300 «кубиков», то «льготный» таможенный платеж будет практически равен полному для мотора до 1500 «кубов». За автомобиль с двухлитровым мотором покупатель заплатит 2700 евро вместо обычных 5400. Чем не вариант? Пусть не сэкономишь, зато сможешь приобрести более мощный автомобиль. В этом случае гражданам «придется» ввезти по льготному тарифу всего 32 600 автомобилей. Вполне посильно.