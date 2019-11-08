ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Финал белорусского отбора на «Миссис мира» близок. Вы можете спасти выбывших конкурсанток

09.11.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Не так давно мы рассказывали вам обо всех 15 участницах белорусского отбора на конкурс «Миссис мира — 2020», который пройдет в декабре в Лас-Вегасе. За это время конкурсантки успели поучаствовать в огромном количестве активностей, сняться в реалити-шоу на VOKA и предстать перед жюри, которое и определило финальную десятку, отсеяв пятерых. Однако сегодня вы можете вернуть в игру одну из них. Ниже представлены короткие досье на каждую из «вылетевших» конкурсанток, а также их видеовизитки. Читайте, смотрите ролики и до 19:00 воскресенья голосуйте за самую понравившуюся — она примет участие в финале 10 ноября.

Веленто Виктория

Позитивная и жизнерадостная мама троих детей, Виктория сумела сразу расположить к себе всех финалисток проекта. Участница из Гродно, казалось, легко справлялась с поездками домой и назад в Минск на съемки. Но первое испытание — фотосессия в купальниках — далось ей непросто. Жюри отметило стеснение и неуверенность Виктории перед камерой, а также некоторый стилистический диссонанс в ее образе. Эти два факта и помешали Вике пройти дальше.

Верховская Юлия

Живая и эмоциональная Юля еще на кастинге дала понять, что имеет свою позицию и движется вперед по собственной программе. Называет себя не актрисой, а актером. Всегда готова проявлять креатив. В фотосессии в купальниках он вылился в совершенно иную интерпретацию задания, и изображение такого вида спорта как серфинг было подано через гладильную доску, утюг и высокого брюнета рядом. На втором этапе, посвященном социальным проектам, не справилась с заданием от VOKA, по которому должна была помочь каждой участнице и таким образом реализовать свой собственный мини-социальный проект. Всего одно «нет» от финалисток отрезало Юлю от дальнейшего участия в конкурсе.

Белякова Мария

Чемпионка мира по водным лыжам на кастинге запомнилась как яркая и интересная личность, но не до конца уверенная в своих силах. Особенно в совершенно нестандартных для себя обстоятельствах. Она уже на первом испытании показала стойкость своего характера, успешно справилась с заданием от VOKA и стала победительницей этапа «Красота». А вот на этапе разбора социальных проектов не смогла раскрыть суть своей идеи и важность ее реализации. Плюс ко всему — оказалась в слабейшей команде и таким образом проиграла.

Ковалевская Ольга

Стойкая и целеустремленная Ольга поразила своей подтянутой фигурой жюри кастинга, сумела создать образ сильной и спортивной женщины. На первом испытании прошла по тонкому краю: жюри отметило ее умение хорошо позировать на камеру, но осталось в некотором смущении от выбранного стиля для создания образа. Во втором этапе Ольга собралась и достойно прошла испытание. А вот третье далось нелегко: волнение на интеллектуальном конкурсе и недостаточное знание английского языка остановили ее путь к финалу.

Сташевская Анастасия

Девушка, которая очень уверенно продефилировала по подиуму кастинга к жюри, запомнилась своей широкой улыбкой и искренностью. На первом этапе немного стушевалась перед объективом фотокамеры и не смогла выбиться в лидеры, но уже на следующем испытании сумела одержать победу, убедив всю команду в важности своего социального проекта. С серьезными сложностями столкнулась лишь на финальном испытании — не справилась с волнением и оказалась в тройке слабейших. Судьбу решила карточка Joker, которую Анастасии так и не удалось вытащить.

***

В этом году отбор на конкурс проходил в необычном формате, а повлиять на его результаты можг каждый. Жюри следило за финалистками в формате реалити-шоу, выпуски которого можно посмотреть на платформе VOKA.

17 октября стал доступен первый эпизод шоу. В нем зрители познакомились с результатами кастинга в проект. Второй выпуск включал видеовизитки всех претенденток — его VOKA представил 23 октября. Затем на протяжении четырех выпусков (30 октября, 5,7 и 9 ноября) на видеосервисе появились записи основных конкурсных этапов проекта, а гранд-финал отбора с участием победившей в размещенном ниже голосовании конкурсантки все желающие смогут увидеть 10 ноября в прямом эфире VOKA.

Напомним, в отборе могли принимать участие замужние претендентки в возрасте от 18 до 47 лет с белорусским гражданством. Особенно приветствовалось наличие детей и знание английского языка. В течение конкурса участниц ждут подготовка и съемки в реалити-проекте, разработка собственного социального проекта и большой финал в ресторанном комплексе Astoria Riverside.

Партнер проекта:


VOKA — это видеосервис c разнообразным контентом: более 20 000 фильмов и сериалов в HD-качестве, более 120 ТВ-каналов, онлайн-трансляции музыкальных и спортивных событий («Рок за Бобров», A-Fest, Viva Braslav, «Классика у Ратуши», Bright Fest и др.), популярные фильмы на белорусском языке в разделе CINEVOKA, а также премьеры любимых сериалов раньше, чем в эфире ТВ.

Опрос

Кого из участниц вы хотите вернуть в проект?

3 голоса

Результаты опроса

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очень скоро в Беларуси выберут конкурсантку, которая представит нашу страну в финале «Миссис Мира» в Лас-Вегасе. Сегодня мы даем вам возможность вернуть к участию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Партия Вакарчука заявила о необходимости выхода Украины из минских соглашений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика