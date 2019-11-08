Финал белорусского отбора на «Миссис мира» близок. Вы можете спасти выбывших конкурсанток

Источник материала: Tut.by

Не так давно мы рассказывали вам обо всех 15 участницах белорусского отбора на конкурс «Миссис мира — 2020», который пройдет в декабре в Лас-Вегасе. За это время конкурсантки успели поучаствовать в огромном количестве активностей, сняться в реалити-шоу на VOKA и предстать перед жюри, которое и определило финальную десятку, отсеяв пятерых. Однако сегодня вы можете вернуть в игру одну из них. Ниже представлены короткие досье на каждую из «вылетевших» конкурсанток, а также их видеовизитки. Читайте, смотрите ролики и до 19:00 воскресенья голосуйте за самую понравившуюся — она примет участие в финале 10 ноября.

Веленто Виктория

Позитивная и жизнерадостная мама троих детей, Виктория сумела сразу расположить к себе всех финалисток проекта. Участница из Гродно, казалось, легко справлялась с поездками домой и назад в Минск на съемки. Но первое испытание — фотосессия в купальниках — далось ей непросто. Жюри отметило стеснение и неуверенность Виктории перед камерой, а также некоторый стилистический диссонанс в ее образе. Эти два факта и помешали Вике пройти дальше.

Верховская Юлия

Живая и эмоциональная Юля еще на кастинге дала понять, что имеет свою позицию и движется вперед по собственной программе. Называет себя не актрисой, а актером. Всегда готова проявлять креатив. В фотосессии в купальниках он вылился в совершенно иную интерпретацию задания, и изображение такого вида спорта как серфинг было подано через гладильную доску, утюг и высокого брюнета рядом. На втором этапе, посвященном социальным проектам, не справилась с заданием от VOKA, по которому должна была помочь каждой участнице и таким образом реализовать свой собственный мини-социальный проект. Всего одно «нет» от финалисток отрезало Юлю от дальнейшего участия в конкурсе.

Белякова Мария

Чемпионка мира по водным лыжам на кастинге запомнилась как яркая и интересная личность, но не до конца уверенная в своих силах. Особенно в совершенно нестандартных для себя обстоятельствах. Она уже на первом испытании показала стойкость своего характера, успешно справилась с заданием от VOKA и стала победительницей этапа «Красота». А вот на этапе разбора социальных проектов не смогла раскрыть суть своей идеи и важность ее реализации. Плюс ко всему — оказалась в слабейшей команде и таким образом проиграла.

Ковалевская Ольга

Стойкая и целеустремленная Ольга поразила своей подтянутой фигурой жюри кастинга, сумела создать образ сильной и спортивной женщины. На первом испытании прошла по тонкому краю: жюри отметило ее умение хорошо позировать на камеру, но осталось в некотором смущении от выбранного стиля для создания образа. Во втором этапе Ольга собралась и достойно прошла испытание. А вот третье далось нелегко: волнение на интеллектуальном конкурсе и недостаточное знание английского языка остановили ее путь к финалу.

Сташевская Анастасия

Девушка, которая очень уверенно продефилировала по подиуму кастинга к жюри, запомнилась своей широкой улыбкой и искренностью. На первом этапе немного стушевалась перед объективом фотокамеры и не смогла выбиться в лидеры, но уже на следующем испытании сумела одержать победу, убедив всю команду в важности своего социального проекта. С серьезными сложностями столкнулась лишь на финальном испытании — не справилась с волнением и оказалась в тройке слабейших. Судьбу решила карточка Joker, которую Анастасии так и не удалось вытащить.

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В этом году отбор на конкурс проходил в необычном формате, а повлиять на его результаты можг каждый. Жюри следило за финалистками в формате реалити-шоу, выпуски которого можно посмотреть на платформе VOKA.

17 октября стал доступен первый эпизод шоу. В нем зрители познакомились с результатами кастинга в проект. Второй выпуск включал видеовизитки всех претенденток — его VOKA представил 23 октября. Затем на протяжении четырех выпусков (30 октября, 5,7 и 9 ноября) на видеосервисе появились записи основных конкурсных этапов проекта, а гранд-финал отбора с участием победившей в размещенном ниже голосовании конкурсантки все желающие смогут увидеть 10 ноября в прямом эфире VOKA.

Напомним, в отборе могли принимать участие замужние претендентки в возрасте от 18 до 47 лет с белорусским гражданством. Особенно приветствовалось наличие детей и знание английского языка. В течение конкурса участниц ждут подготовка и съемки в реалити-проекте, разработка собственного социального проекта и большой финал в ресторанном комплексе Astoria Riverside.

Партнер проекта:

VOKA — это видеосервис c разнообразным контентом: более 20 000 фильмов и сериалов в HD-качестве, более 120 ТВ-каналов, онлайн-трансляции музыкальных и спортивных событий («Рок за Бобров», A-Fest, Viva Braslav, «Классика у Ратуши», Bright Fest и др.), популярные фильмы на белорусском языке в разделе CINEVOKA, а также премьеры любимых сериалов раньше, чем в эфире ТВ.

Опрос Кого из участниц вы хотите вернуть в проект? Веленто Виктория

Верховская Юлия

Белякова Мария

Ковалевская Ольга

Сташевская Анастасия 3 голоса Результаты опроса