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Командир базы США около Беларуси: Это миссия отпугивания

09.11.2019 09:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Литве – очередные военные учения с участием четырех тысяч солдат NATO. Журналисты Вelsat.eu съездили на базу в Пабраде, чтобы поговорить с ними, а также спросили экспертов, каким будет ответ белорусского руководства, которое еще недавно нервно реагировало на полсотни американцев около нашей границы.

Командир базы США около Беларуси: Это миссия отпугивания
Американские военные в Литве (фото из архива), dw.com
Представители одиннадцати стран Альянса, разделенные на так называемых красных и синих, будут две недели в 15 километрах от Беларуси учиться нападать и защищаться на полигоне в Пабраде.

Говорит командир батальона 1-й дивизии кавалерии армии США в Литве подполковник Стивен Джонсон:


«Мы здесь, чтобы сотрудничать с литовцами. Это миссия отпугивания и часть операции «Атлантическая решимость». Ее цель – наладить готовность между нами, проверить способности литовской армии и ее партнеров».
Название учений – «Железный волк» – полностью совпадает с названием моторизованной пехотной бригады, которая базируется под Руклой и составляет костяк литовских участников маневров.

Комментирует Александр Алесин, военный обозреватель, Минск:

«Железный волк» – это, можно сказать, бригада спецназа, если говорить по-нашему. Они чрезвычайно хорошо подготовлены, натренированы на индивидуальную работу. Ведут диверсионно-разведывательную деятельность. И что они там отрабатывают, они до конца не скажут».

Главный партнер литовских военных в учениях – многонациональный батальон NATO в Литве. В то же время у наших северных соседей перед маневрами дислоцировался второй иностранный батальон NATO – американский. Официальная версия учений – улучшение взаимодействия между силами членов Альянса. Простыми словами – дать солдатам из одной части мира привыкнуть к необычной для них погоде и пейзажей, акценту английского языка.

Говорит Мэттью Нубель, сержант 1-й дивизии кавалерии армии США:

«С местными я разговаривал один или два раза. Коммуникация немного сложная, но нам помогает язык жестов».

Логика учений – отработать до автоматизма военную логистику, научиться быстро перебрасывать солдат туда, где они нужны в ту или иную минуту.

Комментирует Александрас Матонис, военный обозреватель, Литовское телевидение LRT:

«Ротационные силы США, которые присутствовали здесь в составе одной роты, перебрасывались в течение двух часов из Италии, где дислоцирована 173-я бригада ВДВ. Они садились в самолет, перелетали несколько стран и садились здесь парашютным образом».

Литовские эксперты говорят, что подобную систему сейчас активно применяет в своих учениях Россия.

Продолжает Александрас Матонис:

«Постоянно проводится переброска войск на очень дальние расстояния, в большом составе. Постоянно проводится проверка на боеготовность. Военнослужащие из сибирских округов самолетами и поездами перебрасываются в европейскую часть [страны]. И наоборот».

И хотя «железные волки» проводят одноименные учения два раза в год, тот факт, что в этом году они тренируются почти у самой белорусской границы с таким количеством солдат из такого количества стран, вызывает у руководства Беларуси беспокойство.


Вдоль белорусско-литовской границы уже активно работает белорусская разведка, соседние с Литвой воинские части переведены в состояние боевой готовности, а военное командование скорее всего готовит учения в ответ налета.
Александр Алесин:

«Они могут носить не название «Запад», но где-то на ближайших полигонах – учения сил специальных операций, стрельбы ракетно-артиллерийских частей и так далее».

Во время записи репортажа натовские военные устроили интеграционную встречу для жителей города Аникшчаи на севере Литвы. Местные жители могли как поговорить с солдатами, так и прикоснуться к оружию.

Жители города Аникшчаи комментируют международные учения в Литве:

«Мы рады. Столько лет мы были оккупированы – и вот теперь мы в таком союзе, который, наверное, будет гарантировать нам мирную жизнь».

«Я мало знаю о вероятности российской агрессии, но если это случится – мы защищены NATO».

«Это очень хорошее дело! Каждый житель должен знать, как он будет защищен, и как нам защищаться от этого, скажем, врага, который может появиться. Как говорил Горбачев, опасность грозит – и это чувствуется. Чувствуется, что может возникнуть мировая катастрофа. Дай Бог, чтобы этого не было».

Натовские стратеги прогнозируют, что если катастрофа (с их точки зрения – агрессия России) и случится, то это произойдет на границе Польши и Литвы, на узкой полоске суши, которая лежит между Беларусью и Калининградской областью. Именно в Калининграде Россия стремительно наращивает теперь свое военное присутствие.
Александр Алесин:

«Мы отмечаем резкое увеличение количества российского контингента в Калининградской области. Туда перебрасываются ракетные части, вооруженные бригадами «Искандер». Туда перебрасываются С-400, танковые подразделения. Увеличивается группировка флота. Мы видим, что Калининградская область насыщается войсками».


Соседи это видят и все чаще приглашают к себе союзников из NATO. В ответ на это Россия посылает в район Балтики еще больше оружия и армии. Ситуация напоминает снежный ком, достичь критического размера которому не даст отсутствие денег.

Подытоживает Александрас Матонис:

«Даже организация отдельного городка для батальона из 500 человек – это немаленькое предприятие. Чтобы присутствовали еще несколько тысяч американских военных – это очень дорого».

Базу в Пабраде для американцев литовцы построили и содержат из собственного кармана, и чтобы строить новую, политикам придется убедить своих граждан.

Генералов в военную гонку втянули политики, а вытащат – экономисты.
 
Теги: Минск
 
 
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В Литве – очередные военные учения с участием четырех тысяч солдат NATO. Журналисты Вelsat.eu съездили на базу в Пабраде, чтобы поговорить с ними, а также спросили...
 
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