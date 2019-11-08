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«Господин Горбачев, снесите эту стену!»

09.11.2019 09:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крушение Берлинская стена. Как это было. Эта стена делила не просто город или страну – а два абсолютно разных по своей сути лагеря, или даже цивилизации, пишет belsat.eu

«Господин Горбачев, снесите эту стену!»
В столице Германии готовятся к кульминации торжеств в честь 30-летия падения Берлинской стены. Это событие стало символическим началом крушения коммунистической системы в Центральной и Восточной Европе и освобождением от влияния Кремля.

«Господин Горбачев, снесите эту стену!»

Знаменитые слова Рональда Рейгана прозвучали в июне 87 в Берлине. Тогда никто не знал, что через два с половиной года стену между Востоком и Западом снесут сами берлинцы.

Впрочем, бурным и стремительным событиям в Германии предшествовали масштабные перемены в Советском Союзе – тогда уже заседал Съезд Народных Депутатов с участием академика Сахарова. А в Варшаве руководило некоммунистическое правительство. Партийные старцы в Берлине оказались в идеологической изоляции, а тысячи немцев через Чехословакию и Венгрию устремились на Запад. Говорит Лукаш Ясина из варшавского Института международных проблем:


«Тот бунт, который происходил в Берлине, власти Советского Союза не могли остановить. Они не могли повлиять и на самостоятельное решение властей Германской Демократической Республики открыть границы. Главными героями тогда были, во-первых, сами немцы из Восточного Берлина, во-вторых, польская оппозиция. оппозиция в Венгрии, чешская оппозиция».

Михаил Горбачев остается одним из главных героев 89 года. Однако, Перестройка и постепенное ослабление контроля над Центральной Европой в первую очередь были связаны не с давлением призрачной политической оппозиции в СССР или мужеством правозащитников, а с глобальным кризисом планового хозяйства. Если в гонке вооружений СССР выбивался в перед, то в битве продовольственных корзин Москва безнадежно проигрывала. Во много этому способствовали жесткие экономической санкции введенные президентом Рейганом против Советов:

«Они распространяют свое военное влияние и бросают прямой вызов нашим жизненным интересам и интересам наших союзников».

Однако имя 40-ого президента США вызывает различную реакцию в современной Германии. В момент падения стены он уже отошел от дел, но его роль в событиях осени 89 трудно переоценить. Если в центре Варшавы стоит памятник Рейгану, кстати, представляющий главу Белого дома в момент берлинской речи, то власти столицы Федеративной республики последовательно отказывают устанавливать памятник Рональду Рейгану. Говорит Лукаш Ясина:

«Существует что-то такое как нелюбовь к американцам и сентиментальное отношение к россиянам. Горбачев умело это использовал. Исторически это несправедливо. Рональд Рейган был тем американским президентом, который с самого начала стремился может даже не победить, во что он, думаю, сам не верил, а ослабить коммунистическую систему».



Американские власти решили проблему с памятником Рейгану в Берлине по-своему. Скульптура, которая также изображает главу Белого дома в момент произнесения берлинской речи появилась на террасе посольства США. Открыть памятник решили в канун празднование 30-летия падения Берлинской стены.

Архивные фото из открытого доступа
 
 
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Крушение Берлинская стена. Как это было. Эта стена делила не просто город или страну – а два абсолютно разных по своей сути лагеря, или даже цивилизации, пишет belsat.eu
 
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