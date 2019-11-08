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Наводнение в Великобритании: стихия ударила по центральным районам
Источник материала: Партизан
Непогода принесла много неприятностей жителям центральных регионов Великобритании,
Фото AFP
Там уже месяц не прекращаются сильные дожди. В итоге под воду ушли целые города. По предварительным данным, погиб один человек. Нарушено транспортное сообщение – не ходят поезда, закрыты некоторые дороги. Жители тысячи домов эвакуированы.
В некоторых регионах власти объявили чрезвычайную ситуацию.
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Непогода принесла много неприятностей жителям центральных регионов Великобритании, передает телеканал "МИР 24".
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