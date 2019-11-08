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Партия Вакарчука заявила о необходимости выхода Украины из минских соглашений

09.11.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" заявила о том, что Украине необходимо выйти из минских соглашений и заморозить ситуацию для укрепления собственных позиций, об этом сообщается в "Фейсбуке" организации.

— Необходимо строить собственную страну, развивать экономику и возвращать свои земли тогда, когда будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать, — отмечается в заявлении.

Партия объяснила необходимость выхода из соглашений неспособностью России к конструктивному диалогу, пишет life.ru


Ранее Вакарчук посоветовал Зеленскому проявить решимость и начать действовать, а депутат Верховной рады от партии "Батьковщина" Сергей Власенко заявил, что главная ошибка Зеленского в том, что он поддерживает тезис о "безальтернативности минских соглашений".
 
 
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Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" заявила о том, что Украине необходимо выйти из минских соглашений и заморозить ситуацию для укрепления собственных...
 
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