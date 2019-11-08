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Воры вынесли из личного погреба вина на полмиллиона евро
Источник материала: Партизан
Во Франции неизвестные украли вина на полмиллиона евро. Возраст самых старых бутылок насчитывает несколько десятков лет.
Французский торговец винами из Бордо стал жертвой воров, которые вынесли из его личного погреба редкие вина но общую сумму примерно €500 тысяч. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.
По ее информации, злоумышленники разбили окно в погребе под его домом и вынесли около сотни ящиков с самыми ценными винами. По словам владельца, в коробках хранились не только бордосские, вроде "Шато Петрюс" или "Шато Марго", но и бургундские сорта, в том числе "Романе-конти". Возраст самых старых бутылок насчитывает несколько десятков лет.
Следователи пытаются восстановить картину произошедшего, однако пока им не удалось найти свидетелей, в том числе среди соседей, которые ничего не заметили, пишет
Радиостанция напоминает, что кража вин - не редкость для Франции, которая является одним из ведущих производителей этого напитка. Так, в 2007 году другой бордосский продавец дорогих вин лишился 3 тыс. бутылок марочных вин на общую сумму €600 тыс. В 2017 году налет взломщиков на частный погреб в Париже завершился пропажей 300 бутылок на сумму в €250 тыс. В 2019 году злоумышленники вынесли из элитного парижского ресторана всего 150 бутылок, однако ущерб, по жанным СМИ, был оценен в €600 тыс.
Ранее из элитного ресторана во Франции воры украли вина на сотни тысяч евро.
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Во Франции неизвестные украли вина на полмиллиона евро. Возраст самых старых бутылок насчитывает несколько десятков лет.
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