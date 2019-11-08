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Гибридный кроссовер Citroen C5 Aircross: 225 сил и 1,7 литра на «сотню»
Источник материала: Tut.by
Как и
Как и у гибридных
Гибридная система C5 Aircross включает также 8-ступенчатый «автомат» и установленный под сиденьями заднего ряда блок батарей емкостью 13,2 кВтч. От обычной домашней розетки ее можно полностью зарядить за 7 часов, а от 32-амперного настенного терминала менее чем за 2 часа. На электротяге кроссовер способен проехать до 50 км (по циклу WLTP) и разогнаться до максимальных 135 км/ч, а средний паспортный расход топлива у C5 Aircross Hybrid — всего 1,7 л на 100 км.
Помимо чисто электрического есть еще два режима движения — Hybrid и Sport, заточенный на максимальную отдачу. В виртуальной комбинации приборов «паркетника» появился индикатор энергообмена.
Во Франции прием заказов на C5 Aircross Hybrid уже начался — цены начинаются от 39 950 евро. Впрочем, покупателям придется набраться терпения — поставки первых машин начнутся только летом следующего года.
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Как и ожидалось, у «паркетника» Citroen C5 Aircross появилась «подзаряжаемая» гибридная модификация с 225-сильной установкой.
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