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Гибридный кроссовер Citroen C5 Aircross: 225 сил и 1,7 литра на «сотню»

09.11.2019 10:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как и ожидалось, у «паркетника» Citroen C5 Aircross появилась «подзаряжаемая» гибридная модификация — в отличие от родственного Peugeot 3008 Hybrid4 с отдельным электромотором на задней оси привод у новинки исключительно передний.


Как и у гибридных Peugeot, бензоэлектрическая установка C5 Aircross основана на 1,6-литровой турбо-«четверке» PureTech с отдачей 180 лошадиных сил, ассистирует которому 80-киловаттный электродвигатель — таким же гибридным модулем располагают лифтбек и универсал 508 Hybrid. Суммарная мощность установки на переднеприводном C5 Aircross Hybrid — 225 сил, максимальный крутящий момент равен 320 Нм.


Гибридная система C5 Aircross включает также 8-ступенчатый «автомат» и установленный под сиденьями заднего ряда блок батарей емкостью 13,2 кВтч. От обычной домашней розетки ее можно полностью зарядить за 7 часов, а от 32-амперного настенного терминала менее чем за 2 часа. На электротяге кроссовер способен проехать до 50 км (по циклу WLTP) и разогнаться до максимальных 135 км/ч, а средний паспортный расход топлива у C5 Aircross Hybrid — всего 1,7 л на 100 км.


Помимо чисто электрического есть еще два режима движения — Hybrid и Sport, заточенный на максимальную отдачу. В виртуальной комбинации приборов «паркетника» появился индикатор энергообмена.


Во Франции прием заказов на C5 Aircross Hybrid уже начался — цены начинаются от 39 950 евро. Впрочем, покупателям придется набраться терпения — поставки первых машин начнутся только летом следующего года.

 
 
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Как и ожидалось, у «паркетника» Citroen C5 Aircross появилась «подзаряжаемая» гибридная модификация с 225-сильной установкой.
 
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