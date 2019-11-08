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В минском метрополитене возникла проблема с движением поездов

09.11.2019 09:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В минском метрополитене возникла проблема с движением поездов
Фото из открытых источников

Причиной высадки стала неисправности состава, сообщили в твиттер-аккаунте столичного метрополитена.

Поезд отправлен в депо. Произведена диспетчерская регулировка графика движения поездов. 
 
 
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Вчера около 17.30 была произведена высадка пассажиров на станции «Автозаводская».
 
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