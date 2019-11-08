Сегодня начнется разведение вооруженных сил на Украине

Источник материала: Ежедневник





Отвод сил и средств конфликтующих сторон начнется на участке в районе Петровского в субботу, 9 ноября, в 12.00 по киевскому времени (13.00 по минскому).

Такая информация размещена на сайте ОБСЕ со ссылкой на заявление спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартина Сайдика, сообщает БЕЛТА.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала дату и время начала возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского", - говорится в сообщении.