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Сегодня начнется разведение вооруженных сил на Украине

09.11.2019 10:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Сегодня начнется разведение вооруженных сил на Украине

Отвод сил и средств конфликтующих сторон начнется на участке в районе Петровского в субботу, 9 ноября, в 12.00 по киевскому времени (13.00 по минскому).

Такая информация размещена на сайте ОБСЕ со ссылкой на заявление спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартина Сайдика, сообщает БЕЛТА.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала дату и время начала возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского", - говорится в сообщении.

 
 
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Отвод сил и средств конфликтующих сторон начнется на участке в районе Петровского в субботу, 9 ноября, в 12.00 по киевскому времени (13.00 по минскому).
 
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