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День пианиста в Минске отметили музыкальным флешмобом

09.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Музыка для всех. В Минске весьма необычно отметили Международный День пианиста, сообщает телеканал «МИР 24».

Президентский оркестр Беларуси в холле торгового центра провел флешмоб. Неожиданно для покупателей исполнил известные белорусские музыкальные хиты, а также сыграл мировую классику.

«Это вызывает интерес у публики, и музыканты сами узнают, на что они готовы. Такой формат общения с публикой полезен и привлечет больше людей к искусству», – отметил артист Президентского оркестра Республики Беларусь Александр Данилов.

Кроме того, в одном торговом центре города поставили пианино. Сыграть на нем мог любой желающий.


 



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Теги: Минск
 
 
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Президентский оркестр Беларуси неожиданно для публики выступил в холле торгового центра.
 
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