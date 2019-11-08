День пианиста в Минске отметили музыкальным флешмобом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Музыка для всех. В Минске весьма необычно отметили Международный День пианиста, сообщает телеканал «МИР 24».

Президентский оркестр Беларуси в холле торгового центра провел флешмоб. Неожиданно для покупателей исполнил известные белорусские музыкальные хиты, а также сыграл мировую классику.

«Это вызывает интерес у публики, и музыканты сами узнают, на что они готовы. Такой формат общения с публикой полезен и привлечет больше людей к искусству», – отметил артист Президентского оркестра Республики Беларусь Александр Данилов.

Кроме того, в одном торговом центре города поставили пианино. Сыграть на нем мог любой желающий.



